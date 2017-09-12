مصممة تطرح إكسسوارات رجالية من أحجار الطاقة الإيجابية

مصممة اكسسورات

ياسمين فواز



كشفت مانو وجيه، مصممة الإكسسوار، عن اهتمامها بالرجل وأناقته التى تعتمد أحياناً على وجود انسيالات أو سلاسل مفاتيح تخصه فقط، مضيفة أنها تطرح الإكسسوارات السابقة من أحجار الطاقة الإيجابية ليستفيد من وجودها، إضافة إلى المظهر الراقى المميز.



وأكدت أنه لا يمكن أن تكتمل الأناقة دون تطعيم الإطلالة بأكسسوارات مميّزة تُضفي لمسة من الجمال والأناقة وتمنح التميّز والجاذبيّة، والرقي.



وأضافت أن الإكسسوارات من أهم القطع الأساسية لدى الكثير من الفتيات اللاتى تحرصن على ارتدائها لاكتمال أناقتهن، ما يدفع مصمموا الإكسسوارات للإبداع والابتكار لمواكبة الموضة الرائجة.



وكشفت مصممة الإكسسوار عن اعتمادها على الفضة والأحجار الكريمة واللحمات في تصاميمها، لافتة إلى إدخالها مؤخراً ماء الذهب والبلاتين للإكسسوار وأفضل استخدام معدن النحاس لمنح القطعة بريق أيضا مع وجود السعر المناسب للمشترى.



وأوضحت أنها تحرص دائماً على تقديم هدف ورسالة من خلال كل شخص يرتدي تصميماتها، خاصة وأنها تستخدم أحجار الطاقة الإيجابية فى كثير من مشغولاتها، مشددة علي اتباعها البساطة في بعض التصميمات والغرابة والاختلاف في البعض الأخر، مع تنوع المشغولات اليدوية وعدم اقتصارها فقط على القلائد.