EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
لايف
مصممة تطرح إكسسوارات رجالية من أحجار الطاقة الإيجابية
الثلاثاء 12 سبتمبر 2017 03:54 م
مصممة اكسسورات
أخر الأخبار
مصممة اكسسورات
ياسمين فواز
كشفت مانو وجيه، مصممة الإكسسوار، عن اهتمامها بالرجل وأناقته التى تعتمد أحياناً على وجود انسيالات أو سلاسل مفاتيح تخصه فقط، مضيفة أنها تطرح الإكسسوارات السابقة من أحجار الطاقة الإيجابية ليستفيد من وجودها، إضافة إلى المظهر الراقى المميز.
وأكدت أنه لا يمكن أن تكتمل الأناقة دون تطعيم الإطلالة بأكسسوارات مميّزة تُضفي لمسة من الجمال والأناقة وتمنح التميّز والجاذبيّة، والرقي.
وأضافت أن الإكسسوارات من أهم القطع الأساسية لدى الكثير من الفتيات اللاتى تحرصن على ارتدائها لاكتمال أناقتهن، ما يدفع مصمموا الإكسسوارات للإبداع والابتكار لمواكبة الموضة الرائجة.
وكشفت مصممة الإكسسوار عن اعتمادها على الفضة والأحجار الكريمة واللحمات في تصاميمها، لافتة إلى إدخالها مؤخراً ماء الذهب والبلاتين للإكسسوار وأفضل استخدام معدن النحاس لمنح القطعة بريق أيضا مع وجود السعر المناسب للمشترى.
وأوضحت أنها تحرص دائماً على تقديم هدف ورسالة من خلال كل شخص يرتدي تصميماتها، خاصة وأنها تستخدم أحجار الطاقة الإيجابية فى كثير من مشغولاتها، مشددة علي اتباعها البساطة في بعض التصميمات والغرابة والاختلاف في البعض الأخر، مع تنوع المشغولات اليدوية وعدم اقتصارها فقط على القلائد.
أخبار مصر
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا