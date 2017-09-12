الهند تعتقل امبراطور الكلاوى

الهند 1

خالد بدر الدين



ألقت سلطات مطار مومباى -هذا الأسبوع- القبض على عصابة يتزعمها سوريش براجاباتى، المعروف باسم امبراطور "الكلاوى"، متخصصة فى تهريب فقراء الهند إلى مصر وسريلانكا لبيع أعضائهم، ولاسيما الكلية.



وصرحت مصادر بالشرطة الهندية، بأن الأشخاص الذين يطلبون فقراء مستعدين لبيع كلاويهم يدفعون 3 ملايين روبية ( 47 ألف دولار) للعصابة، بينما يحصل الذى يبيع كليته على 500 ألف روبية فقط ( 8 آلاف دولار).



وذكرت وكالة "رويترز"، إن عصابة امبراطور الكلاوى المتهة بتهريب البشر والتجارة فى أعضائهم استطاعت تهريب 6 أشخاص من فقراء الهنود إلى مصر، خلال الفترة من مايو إلى يوليو من هذا العام، و60 شخصًا آخر إلى سريلانكا العام الماضى، لبيع كلية كل منهم.



وأكد لاتا شيرساث، كبير مفتشى مكافحة تهريب البشر بشرطة مومباى، أنه تم القبض على سوريش براجاباتى ونائبه نظام الدين، بعد أن أبلغته إدارة الهجرة والجوازات بمطار مومباى الدولى بأنهما يصطحبان فقراء يتم تسفيرهم إلى مصر وسريلانكا بفيزا سياحية، مما أدى إلى إثارة الشكوك وبعد استجواب بعضهم تبين أنهم يبيعون الكلية لمرضى فى هاتين الدولتين.



واكتشف لاتا شيرساث، أنه تم إجراء 4 عمليات زرع كلى من 4 هنود فى أحد مستشفيات القاهرة، ولكنه لم يذكر اسمها، غير أنه توصل إلى أن هناك اثنين آخرين من الهنود فى انتظار إجراء عملية أخرى لكل منهما، ولكن السلطات الهندية طلبت من المستشفى عدم إجراء أى عملية لهما.



وتنتاب الشكوك السلطات الهندية فى أن هناك شبكة واسعة من رجال عصابات تهريب البشر، بعد أن تبين أن العديد من الهنود الفقراء سافروا مؤخرا إلى مصر وسريلانكا بفيزات سياحية من ولايات هندية غيرمومباى ومنها تيلانجانا ودلهى وجامو وحيدرأباد وكيرالا، لإجراء عمليات زرع كلى فى انتهاط واضح للقوانين الهندية التى تحظر التجارة فى الأعضاء البشرية.



وظهرت السوق السوداء لتجارة الأعضاء فى الهند لأن قائمة زرع الأعضاء مجانا طويلة جدًا تصل إلى 200 ألف مريض ينتظر زرع كلية كل سنة، و30 ألف مريض فى انتظار زرع كبد سنوياً، والمتبرعين بدون مقابل عدهم قليل للغاية لايتجاوز 3 % - 5 % من هذه القائمة.



وتشهد سياحة زرع الأعضاء انتعاشا واضحاً فى دول جنوب آسيا، ولاسيما الهند والبنجاب بسبب نقص المتبرعين بأعضائهم فى أى دولة مما ساعد على انتشار شبكات تهريب البشر الذين يستخدمون عملاء يبحثون فى دول العالم عن المرضى الأثرياء المحتاجين لزرع أعضاء لهم.