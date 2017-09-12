الأداء المتباين يسيطر على البورصة

رجب عزالدين



اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة -اليوم الثلاثاء- على تباين ملحوظ بين مؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات الأجنبية والأفراد العرب.



وهبط المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.43% عند مستوى 13474 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.69% عند مستوى 725 نقطة.



كما صعد المؤشر «EGX100» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.95% عند مستوى 1618 نقطة، بينما هبط نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.18% عند مستوى 2147 نقطة، كما هبط نظيره العشرينى بنسبة 0.33% عند مستوى 12163 نقطة.



وبلغت قيمة التداولات 1.2 مليار جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد العرب للبيع، بصافى قيم تداولات قدرها 83.9مليون جنيه، و23.2 مليون جنيه على التوالى.



واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء، بصافى تداولات قدرها 60.9 مليون جنيه، و11.1 مليون جنيه، و30 مليون جنيه، و5 ملايين جنيه على التوالى.



وسيطر اللونان الأحمر والأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 70 سهمًا من إجمالى 190 سهما متداولا، بينما هبط 70 وبقى 35 دون تغير.



واختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة، أمس الإثنين، على صعود جماعى لمؤشراتها بدفع مشتريات الأجانب.