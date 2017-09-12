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رياضة
الخطيب يعلن ترشحه لانتخابات رئاسة الأهلى.. رسميًا
الثلاثاء 12 سبتمبر 2017 02:52 م
محمود الخطيب
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محمود الخطيب
على المصرى
أعلن محمود الخطيب، نجم الكرة المصرية والنادى الأهلى السابق، ترشحه لانتخابات القلعة الحمراء، على مقعد الرئاسة، فى الانتخابات المقبلة، خلال بيان رسمى، أصدره اليوم الثلاثاء.
وجاء نص البيان كالتالى: "تكليفاً من أعضاء وعشاق فريقنا العريق الأهلي، واحتراماً وتقديراً لمخاوف أعضاء النادي المشروعة، على قيم ومبادئ وتقاليد الأحمر الراسخة المتوارثة، ونزولاً على رغبة عامة للأهلاوية، قررت وزملاء لي الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الأهلي في الانتخابات التي باتت إلزامية بحكم القانون، الأمر لله أولاً.. ولأعضاء النادي ثانياً، بأن يتولى الأصلح إدارة نادينا الحبيب الأهلي".
وعلمت "المال" ملامح القائمة الانتخابية للخطيب، والتى تتكون من خالد مرتجى وخالد الدرندلى وهشام العامرى ورانيا علوانى ومحمد شوقى وجوهر نبيل ومحمد سراج الدين ومحمد الدماطى ومحمد جمال الجارحى وخالد عبد القادر، بالإضافة لمحمود الخطيب.
النادي الأهلي
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