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رياضة
ظواهر وأرقام من وحي الجولة الأولى للدوري المصري
الثلاثاء 12 سبتمبر 2017 02:42 م
جدول ترتيب الدوري المصري
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جدول ترتيب الدوري المصري
علي المصري:
أسدل الستار مساء أمس الإثنين، على الجولة الأولى من الدورى المصرى الممتاز، الذى انطلق مساء الجمعة الماضية، وأقيمت المرحلة على مدار أربعة أيام، فى غياب معتاد للجماهير منذ أحداث بورسعيد فى فبراير 2012، وسط أنباء عن موافقة الأمن ووزارة الرياضة على عودة الجماهير للمدرجات فى المسابقة المحلية، عقب مواجهة مصر والكونغو، فى الثامن من أكتوبر المقبل.
وكان التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، هو المسيطر على الجولة الأولى من الإيجيبشن ليج، حيث ظهرت تلك النتيجة فى خمسة لقاءات، وانتهت مباراة بالتعادل السلبى بدون أهداف، فيما تحقق الفوز فى ثلاثة لقاءات فقط خلال انطلاقة المسابقة.
وشهدت الجولة الأولى عددا من الظواهر، أبرزها تعادل الأهلى والزمالك فى مستهل لقاءاتهما فى البطولة، واستمرار تألق المهاجمين الأجانب فى المسابقة، فيما لم يحقق أى من الثلاثى الصاعد العلامة الكاملة، وكالعادة ظهرت الأخطاء التحكيمية مبكرا فى بداية البطولة.
وأحرز أحمد سمير فرج الظهير الأيسر للداخلية، الهدف الأول فى المسابقة هذا الموسم، من ركلة جزاء فى المباراة الافتتاحية للبطولة، وكانت فى مرمى بتروجت، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين على ملعب "كلية الشرطة" بالعباسية.
وسجلت فى اللقاءات التسع باستثناء مباراة طنطا والنصر التى انتهت بالتعادل السلبى، 20 هدفا، فيما أشهر حكام تلك المباريات الكارت الأصفر 36 مرة، ولم يظهر الكارت الأحمر فى الجولة الأولى، وتم احتساب أربع ركلات جزاء، تم تسجيلها جميعا.
التعادل الإيجابى يسيطر
سيطر التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، على خمسة لقاءات من تلك الجولة، وكانت البداية مع لقاء الداخلية وبتروجت، ثم لقاء الإنتاج الحربى مع الزمالك، والأسيوطى سبورت مع مصر المقاصة، والأهلى مع طلائع الجيش، وختاما بمواجهة إنبى مع سموحة.
وكانت المباراة الوحيدة التى لم يحرز فيها أهداف هي مواجهة طنطا والنصر الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة، فيما انتهت ثلاثة لقاءات بفوز أحد الفريقين، بداية من الفوز الكبير للمقاولون العرب على الرجاء بثلاثية نظيفة، ثم سقوط الاتحاد السكندرية على أرضه بأربعة أهداف مقابل هدفين أمام الإسماعيلى، نهاية بفوز المصرى على وادى دجلة بهدف دون رد.
سقوط القطبين
لم يتوقع أحد أن يتعادل الزمالك بصفقاته الجديدة، ومديره الفنى الصربى نيبوشا، فى مستهل لقاءاته بالمسابقة، أمام الإنتاج الحربى، ونفس الأمر ينطبق على الأهلى بطل الثنائية المحلية الموسم الماضى، أمام الفريق العسكرى الثانى طلائع الجيش.
وكانت المفارقة أن القطبين تأخرا فى النتيجة، قبل أن يعدل الكونغولى كابونجو كاسونجو النتيجة للزمالك، بهدف من خطأ دفاعى فى مرمى عامر عامر حارس الإنتاج الحربى، ونفس الأمر كرره أحمد الشيخ العائد للأهلى من الإعارة فى مصر المقاصة، بهدف رائع من ضربة حرة فى مرمى محمد بسام حارس طلائع الجيش.
تألق الأجانب
بعدما قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة المهندس هانى أبوريدة، زيادة عدد الأجانب في كل فريق إلى 4 بدلاً من 3، بالإضافة للاعبين من سوريا أو فسطين، يتم قيدهما كمصريين، وضح تألق اللاعبين الأجانب، بعدما سجل 6 منهم فى المباريات التسع التى أقيمت فى تلك الجولة.
وكان اللافت للنظر هو ظهور ثلاثى الإسماعيلى الأجانب بمظهر جيد، حيث نجحوا فى أحراز ثلاثة أهداف، وصنع أحدهم هدفا، وواصل جون أنطوى تألقه منذ يناير الماضى مع مصر المقاصة، فيما غاب أجانب الأهلي عن الظهور الجيد، رغم مشاركة المغربي وليد أزارو في لقاء طلائع الجيش.
كابونجو كاسونجو: نجح الوافد الجديد في صفوف الزمالك كابونجو كاسونجو والقادم من فريق الاتحاد السكندري، في تقديم أوراق اعتماده في أول ظهور له مع فريقه أمام الإنتاج الحربي، بعدما نجح في إدراك هدف التعادل لفريقه، بعد أن كان متأخرًا، وقدم اللاعب أداء جيدا فى اللقاء.
دييجو كالديرون: أحرز اللاعب الكولومبي، أول هدف له مع الدراويش، أمام الاتحاد السكندري، والتي أنتهت بفوز فريقه 4-2، وتبرز أرقام اللاعب في نجاحه لصناعة هدف وأحراز آخر.
موسى كامارا: استطاع اللاعب المالي، لاعب الإسماعيلي، في إحراز هدف، ولكنه لم يكن موفقًا في التسديدات على المرمى، حيث لم يحالفه الحظ سوى في تسديدتين إحداهما على المرمى والأخرى خارجه.
ريتشارد بافوور: واصل أجانب الإسماعيلي التألق فى الجولة الأولى، بعدما نجح المدافع الغاني، في تسجيل حضوره خلال لقاء زعيم الثغر، بإحرازه هدف، ونجح في استخلاص الكرة من الخصم 11 مرة، ومرر 35 كرة.
جون أنطوي: واصل المهاجم الغاني تألقه منذ انتقاله معارا لمصر المقاصة من الأهلى فى يناير الماضى، وأثبت جدراته داخل المستطيل الأخضر، بعدما رفض أن يخرج فريقه مهزومًا في لقائه الافتتاحى بالمسابقة أمام الأسيوطي.
أوميد أوكري: تمكن المهاجم الإثيوبي لاعب سموحة، والمنتقل هذا الموسم من الإنتاج الحرب، في إحراز هدف لفريقه، في مباراته أمام إنبي، وسدد أوكري 6 تسديدات، وكذلك ارتكب خطأ وحيد طوال مشاركته، إلا أنه استخلص الكرة في 16 تدخلًا مع الخصم، من إجمالي لمساته.
تعادلين وخسارة للصاعدين
لم يحقق الثلاثى الصاعد حديثا للدورى الممتاز "الأسيوطى سبورت والنصر والرجاء"، أى فوز فى الجولة الأولى، بعدما تعادل الأول مع مصر المقاصة، بهدف لكل فريق، فيما تعادل الثانى سلبيا بدون أهداف مع طنطا، فيما تلقى الثالث خسارة كبيرة أمام المقاولون العرب بهدف نظيف.
ظهور مبكر لأخطاء الحكام
ظهرت مبكرا الأخطاء التحكيمية، خلال مواجهة الأهلى وطلائع الجيش، عندما لم يحتسب الحكم الشاب أحمد حمدى، ضربة جزاء صحيحة لعبدالله السعيد لاعب الأهلى، وقال الجهاز الفنى ولاعبى وجمهور القلعة الحمراء، إن فريقهم يستحق ثلاثة ركلات جزاء خلال اللقاء.
وقام النادى الأهلى بإصدار بيان شديد اللهجة ضد حكم اللقاء، وهدد لجنة الحكام بالجبلاية تهديدا واضحا، بعدما أظهرت الإعادات التليفزيونية، وفقرات تحليل خبراء التحكيم بالاستديوهات التحليلية، استحقاق الفريق لركلتين جزاء على الأقل خلال مواجهة الفريق العسكرى.
معدل تهديفي جيد
شهدت الجولة الأولى تسجيل 20 هدفًا في 9 مباريات، وهو معدل جيد ينظر بسخونة منتظرة للمسابقة في الأسابيع المقبلة، وكانت أكبر مباراة شهدت تسجيل أهداف هي الإسماعيلي والاتحاد السكندري، حيث انتهت بفوز الدراويش بأربعة أهداف مقابل هدفين، وتم احتساب 4 ضربات جزاء تلك المرحلة، واحتسبت ركلات الجزاء لصالح فرق الداخلية والمقاولون العرب والمصري البورسعيدي وطلائع الجيش.
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