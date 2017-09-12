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استثمار
العلاقات الأمريكية على مائدة مجلس الأعمال المصرى الأوروبى
الثلاثاء 12 سبتمبر 2017 02:32 م
محمد أبو العينين 6
أخر الأخبار
محمد أبو العينين 6
سمر السيد
يستضيف مجلس الأعمال المصري الأوروبي، غدًا، ندوة موسعة حول آفاق العلاقات المصرية الأمريكية، في ضوء التطورات الأخيرة.
وأضاف المجلس فى بيان صحفى له، أن الندوة ستتناول سبل فتح صفحة جديدة في الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، أكثر تحقيقًا للمصالح المشتركة في مكافحة الإرهاب وحل الأزمات الإقليمية وإحياء عملية السلام وتعزيز التعاون الاقتصادي.
يشارك في الندوة عدد من رجال الأعمال والدبلوماسيين والخبراء ذوي الاهتمام بالشأن الأمريكي.
وتبحث الندوة أهمية العلاقات بين مصر والولايات المتحدة لتحقيق المصالح المشتركة ودور مصر الريادي في مكافحة الإرهاب وحل أزمات للمنطقة، ودور المجتمع المدني ورجال الأعمال والمفكرين المصريين بالتعاون مع الجهات الرسمية في التواصل مع قيادات الكونجرس ومراكز الأبحاث ووسائل الإعلام الأمريكية لتوصيل صورة مصر الحقيقية وما تقوم به من إصلاحات جذرية اقتصادية وسياسية والتصدي للحملة الممنهجة لتشويه صورة مصر.
كما تناقش ضرورة التحول في العلاقات الاقتصادية من المعونة إلى الشراكة القائمة على تعزيز التجارة والاستثمار والسياحة، وأهمية الإسراع في توقيع اتفاقية منطقة تجارة حرة بين البلدين، وسبل زيادة الاستثمارات الأمريكية المباشرة في الصناعات عالية القيمة المضافة مثل الكمبيوتر والمنتجات الإلكترونية والسيارات لاسيما في منطقة قناة السويس، وسبل تطوير الشراكة بين البلدين في مجال التعليم والتدريب وزيادة المنح الدراسية للطلاب المصريين.
ومن المقرر أن يسافر رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبى، إلى واشنطن بعد غد الخميس، بصفته الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، مع وفد رفيع المستوى من البرلمان الأورومتوسطي، حيث يلتقي الوفد قيادات بالكونجرس، وعددًا من مسئولي وزارة الخارجية وقيادات بالبيت الأبيض لمناقشة سبل دعم الولايات المتحدة لجهود دول المنطقة لمكافحة الإرهاب وإحلال السلام وحل النزاعات في سوريا وليبيا والعراق.
كما سيسافر الوفد البرلماني إلى نيويورك يوم 17 سبتمبر الحالى للمشاركة في جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيلتقي الوفد الأمين العام للأمم المتحدة وكبار مساعديه بالإضافة إلى لجان الشئون السياسية ومكافحة الإرهاب.
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