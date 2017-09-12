أيمن صادق عضوا منتدبا لمباشر إنترناشيونال

البورصة المصرية 5

شريف عمر:



علمت "المال" أن أيمن صادق العضو المنتدب السابق لشركة عربية أون للوساطة فى الأوراق المالية، سيتولى منصب العضو المنتدب لشركة مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، بديلاً لإيهاب رشاد.



وقالت مصادر مقربة إن أيمن صادق مازال ينتظر انعقاد الجمعية العمومية لمباشر للموافقة على تعيينه يتبعها الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، كآخر الموافقات اللازمة لاستلام المنصب.



وبذلك ينهى صادق تواجد دام لأكثر من 11 سنة فى عربية أون لاين منذ تدشينها بواسطة الشقيقين هانى وهشام توفيق عام 2006، وبرحيل صادق يتولى عمرو عشماوى منصب العضو المنتدب الجديد لعربية أون لاين،

وفى يوليو الماضى، غادر إيهاب رشاد منصبه كرئيس تنفيذى لمباشر فى مصر ليتم تعيينه فى منصب الرئيس التنفيذى لشركة الصفوة مباشر المدرجة فى بورصة دبى.



وخلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى احتلت مباشر إنترناشيونال المرتبة 10 بين شركات السمسرة فى تعاملاتها بالسوق المصرية بعد تحقيق قيم تداول 10.4 مليار جنيه، وحصة سوقية 2.5%، فيما احتلت شركة عربية أون لاين المرتبة 13 محققة قيم تداول 7.4 مليار جنيه وحصة سوقية 1.8%.