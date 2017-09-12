وزيرة التخطيط : اللامركزية وسيلة لتحسين أداء المحليات

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

المال - خاص:



ألقت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الثلاثاء، كلمتها بالمؤتمر الأول للإدارة المحلية، والذي حمل عنوان "الإدارة المحلية بين الحوكمة ومكافحة الفساد"، والذي تنظمه وزارة الدولة للتنمية المحلية. وناقش المؤتمر سياسات حوكمة الإدارة المحلية للحد من الفساد، بما يدعم تطبيق الدستور المصري وتوجهات الدولة، و يضمن تطبيق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.



وأشارت إلى أهمية الحوكمة موضحة أنها تكمن في كونها آلية وقائية استباقية ضد الفساد، كما أنها ترفع القدرة التنافسية للدولة، وتُحسن أداء مؤسساتها، فضلًا عن تحقيق التنمية من خلال إدارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية للدولة بشكل أكثر كفاءة.



وقالت "السعيد" إن: "اللامركزية مجرد وسيلة لتحسين أداء المؤسسات المحلية، وليست غاية في حد ذاتها، كما أن لها متطلبات نجاح يجب توافرها قبل الشروع في تطبيقها".



و تحدثت عما أسمته "أعمدة الحوكمة"، قائلة إنها سبعة أعمدة هم: "سيادة القانون، والشفافية والنزاهة، بالإضافة إلى المحاسبة والمساءلة، وتكافؤ الفرص والتضمين، فضلًا عن المعلومات، والمشاركة، واللامركزية".



وأضافت : "وفقًا للتقارير الدولية، فإن هناك علاقة قوية بين موقع أي دولة في تقارير الحوكمة، وترتيبها في تقارير التنمية البشرية والتنافسية".



وتطرقت إلى الترتيبات المؤسسية لحوكمة الجهاز الإداري للدولة، وقالت : "نسعى إلى مأسسة عمليات الإصلاح الإداري من خلال مجلس الخدمة المدنية، واللجنة العليا للإصلاح الإداري التي يرأسها رئيس الوزراء، واللجان الفرعية المنبثقة عنها، والتي تُعلي من مبادئ المشاركة إذ أن الكثير من الأعضاء من الخبراء والمتخصصين من خارج الحكومة، وهناك لجنة فرعية مشكلة للحوكمة".



وعرضت مساعي الإصلاح التشريعي للجهاز الإداري للدولة، مممثلًا في قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.



ومن جانبه، أكد د. صالح عبد الرحمن، نائب وزيرة التخطيط لشئون الإصلاح الإداري، أن الإستراتيجية الوطنية للإصلاح الإداري، تشمل خمسة محاور وهي: الإصلاح المؤسسي، والاستثمار فى البشر عبر القدرات، والإصلاح التشريعي، وبناء منظومة البيانات والمعلومات، ورقمنة وميكنة الخدمات، بما يفصل طالب الخدمة عن مقدمها.



وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ مراكز خدمة المواطنين في 155 مدينة وحي من إجمالي 318 وحدة محلية، كما عرض بعض الأمثلة على أعمال التطوير في بعض الوحدات المحلية و منها: وحدات مدينة العاشر من رمضان، والعريش والبحيرة وغيرها، مؤكدا أن الهدف الأساسي من تطوير تلك المراكز هو توفير الوقت والجهد على المواطنين.



جاء ذلك ضمن فعاليات المؤتمر الأول للإدارة المحلية، والذي عُقد في مركز إعداد القادة بالعجوزة، وشارك فيه المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل والمستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، والمستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، واللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومحافظو القاهرة والجيزة والإسكندرية وقنا والقليوبية والمنوفية والفيوم وممثلون عن هيئة الرقابة الإدارية.

