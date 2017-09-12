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اقتصاد وأسواق
الصناعات يبحث زيادة حجم التبادل التجارى مع أستراليا
الثلاثاء 12 سبتمبر 2017 02:02 م
اتحاد الصناعات المصرية
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اتحاد الصناعات المصرية
المال – خاص
عقد المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والوفد المرافق له، لقاءً مع مدير عام منظمة التجارة الدولية فى أستراليا، اليوم الثلاثاء.
وبحث الجانبان أوجه التعاون المشترك بين البلدين، وفرص الاستثمار فى مصر، واتفقا على أن يطرح الجانب المصرى تصوراً بأهم خمس صناعات وخمسة منتجات مصرية وإرسالها لأعضاء الغرفة التجارية بأستراليا، بينما سيكون على الجانب الأسترالى إرسال متطلبات السوق هناك، لزيادة التبادل التجارى والصناعى والاستثمار بين البلدين.
وأكد السويدى -فى تصريحات صحفية- على هامش زيارته لأستراليا، بمشاركة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والنائبتين ماريان عازر وأنيسة حسونة، وسفير مصر فى أستراليا محمد خيرت، أن مصر هى بوابة أفريقيا والشرق الأوسط للاستثمار، مع عرض واف لأهمية ما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات كبرى.
وعقد السويدى كذلك لقاء مع الغرفة العربية بملبورن، بحضور بعض أبناء الجالية المصرية، وخلال اللقاء أوضح أهمية المشروعات القومية، وبعض القوانين الجديدة، وكذلك السياحة فى مصر، ومن جانبهم وعدوا بعمل زيارات لمصر لمعاينة تلك المشروعات عن قرب لتشجيع الاستثمار فى مصر وزيادة التبادل التجارى بين البلدين.
وجرى لقاء آخر مع ممثلى لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأسترالى وجرى الحديث عن التغيير الكبير الذى طرأ على ملف حقوق الإنسان بمصر، وأيضاً التغير الذى طرأ على البرلمان فى مصر، والقيادة السياسية التى تقود مصر إلى أن تصبح دولة حديثة، وتطرق اللقاء إلى الأقليات، ودور المرأة فى مصر، وكان اللقاء مثمراً جداً.
وأوضح السويدى أن الدولة تسير بشكل سريع وجدّى فى المعيشة الطيبة، الصحة، التعليم، السكن، المياه النظيفة، والإصلاح الاقتصادى للحصول على وظيفة ملائمة ومعيشة كريمة.
اتحاد الصناعات
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