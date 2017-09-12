EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
رئيس التنظيم والإدارة: الجهاز تحول لأسر عائلية
الثلاثاء 12 سبتمبر 2017 02:00 م
المستشار محمد جميل
أخر الأخبار
المستشار محمد جميل
مدحت إسماعيل
قال المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الجهاز الإداري للدولة كان في حاجة ملحة لتطويره وإصلاحه، ومن ثم عملت الدولة خلال الفترة الماضية علي اصدار قانون الخدمة المدنية، لافتا الي أن هناك بعض الوحدات الادارية سواء كانت في المحافظات او الوزارات والهيئات تحولت الي أسرة عائلية تضم " الأقارب، وذات الصِّلة بالاسرة علي حد تعبيره.
وتابع: قائلا؛ انا شاهدت تجربة شخصيا أن هناك 3 عاملين يعملون في ادارة واحدة وموجودون علي مكاتب في غرفة واحدة " وعلى صلة قرابة، مؤكدا أن قانون الخدمة المدنية عالج ذلك الخلل.
واشار جميل خلال كلمته في مؤتمر" الإدارة المحلية بين الحوكمة ومكافحة الفساد"، أن قانون الخدمة المدنية عالج خلل الترقيات، واشتمل على نصوص تراعى أداء عمل كل إدارة على حدة.
مجلس الوزراء
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا