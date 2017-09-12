رئيس التنظيم والإدارة: الجهاز تحول لأسر عائلية

المستشار محمد جميل

مدحت إسماعيل



قال المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الجهاز الإداري للدولة كان في حاجة ملحة لتطويره وإصلاحه، ومن ثم عملت الدولة خلال الفترة الماضية علي اصدار قانون الخدمة المدنية، لافتا الي أن هناك بعض الوحدات الادارية سواء كانت في المحافظات او الوزارات والهيئات تحولت الي أسرة عائلية تضم " الأقارب، وذات الصِّلة بالاسرة علي حد تعبيره.



وتابع: قائلا؛ انا شاهدت تجربة شخصيا أن هناك 3 عاملين يعملون في ادارة واحدة وموجودون علي مكاتب في غرفة واحدة " وعلى صلة قرابة، مؤكدا أن قانون الخدمة المدنية عالج ذلك الخلل.



واشار جميل خلال كلمته في مؤتمر" الإدارة المحلية بين الحوكمة ومكافحة الفساد"، أن قانون الخدمة المدنية عالج خلل الترقيات، واشتمل على نصوص تراعى أداء عمل كل إدارة على حدة.













