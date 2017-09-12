EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
5 جنيهات تراجعا للذهب وعيار 21 يسجل 648 جنيها
الثلاثاء 12 سبتمبر 2017 01:29 م
الذهب 99
أخر الأخبار
الذهب 99
عمر سالم:
شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بنهاية التعاملات الصباحية، تراجعا بنحو 5 جنيهات للجرام، على خلفية تراجع سعر الأوقية عالميا، وذلك بعد سلسلة من الارتفاعات خلال الأسبوعين الماضيين.
وقال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الجرام عيار 21 تراجع بنحو 5 جنيهات، ليسجل 648 جنيها مقابل 653 أمس.
وأوضح أن سعر الجرام عيار 18 سجل نحو 555 جنيها، و عيار 24 سجل 740 جنيها، مقابل 745 أمس، فيما انخفض الجنيه الذهب 5185 جنيها، بدلا من 5218 و الأوقية 1328 دولارا بدلا من 1333 دولارات.
أسعار الذهب
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا