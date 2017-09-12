5 جنيهات تراجعا للذهب وعيار 21 يسجل 648 جنيها

الذهب 99

عمر سالم:



شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بنهاية التعاملات الصباحية، تراجعا بنحو 5 جنيهات للجرام، على خلفية تراجع سعر الأوقية عالميا، وذلك بعد سلسلة من الارتفاعات خلال الأسبوعين الماضيين.



وقال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الجرام عيار 21 تراجع بنحو 5 جنيهات، ليسجل 648 جنيها مقابل 653 أمس.



وأوضح أن سعر الجرام عيار 18 سجل نحو 555 جنيها، و عيار 24 سجل 740 جنيها، مقابل 745 أمس، فيما انخفض الجنيه الذهب 5185 جنيها، بدلا من 5218 و الأوقية 1328 دولارا بدلا من 1333 دولارات.



