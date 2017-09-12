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نقل وملاحة
مميش يلتقي رئيس ميناء هامبورج لبحث التعاون المشترك
الثلاثاء 12 سبتمبر 2017 01:25 م
الفريق مهاب مميش
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الفريق مهاب مميش
نادية صابر وأمانى العزازى
وصل الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس صباح الثلاثاء، لمدينة ميونيخ الألمانية، لاستكمال جولته المكثفة في ألمانيا على رأس وفد رفيع المستوى من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، للترويج للمنطقة، وعرض الفرص الاستثمارية لمحور تنمية قناة السويس واستكمال المحادثات مع بعض الشركات التي قام بها خلال زيارته الأخيرة لألمانيا في يوينو الماضي، لجذب أكبر قدر ممكن من المستثمرين الألمان لضخ استثمارات داخل المنطقة الاقتصادية.
والتقى «مميش» في مستهل زيارته لألمانيا، ينس ماير، رئيس هيئة ميناء هامبورج أولى محطات الجولة الترويجية، للتعرف على أحدث أساليب إدارة الموانئ وتطويرها، ليتم تطبيقها في موانئ شرق بورسعيد، حيث تعد ميناء هامبورج أحد أهم الموانئ الأوروبية بعد ميناء روتردام.
وقال «مميش» إنه ناقش ورئيس ميناء هامبورج سبل التعاون المشترك ونقل الخبرات الألمانية لموانئ المنطقة الاقتصادية ومن ثم آليات تطويرها لرفع تصنيفها عالمياً.
كما التقى «مميش» ينس هانسن، رئيس شركة هامبورج لإدارة الموانئ واللوجستيات، و«كينت» نجل الرئيس التنفيذي لكبرى الشركات العاملة في مجال النقل البحري، للتباحث حول أهم المستجدات والتطورات في المجال عالمياً، وذلك عقب جولة بحرية في ميناء هامبورج.
وأوضح «مميش» أن اللقاءات الثنائية تنعكس نتائجها الإيجابية خلال الفترة المقبلة خاصة على موانئ شرق وغرب بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية، مشيراً إلى اللقاء المثمر مع مدير شركة بلوم وفوس ريبير «Blohm-Voss Repair» والتي تعد من كبرى الترسانات البحرية لتصليح وصيانة وبناء السفن في ألمانيا، حيث تم التعرف على الخبرات الألمانية في هذا المجال لنقلها لموانئ المنطقة الاقتصادية، بجانب بحث ملف تدريب العمالة الفنية في صناعة وبناء السفن، وفي نهاية اللقاء أهدى الفريق مهاب مميش درع هيئة قناة السويس لرئيس ميناء هامبورج الذي أعرب عن سعادته بهذه الزيارة والتعاون المشترك بين البلدين.
وفي سياق آخر، يستكمل الفريق مهاب مميش ووفد المنطقة الاقتصادية الذي يضم اللواء عبدالقادر درويش نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية وممثلي قطاعات الاستثمار والمشروعات والقانونية بالمنطقة، جولته المكثفة في مدينة ميونيخ لمدة يومين لمقابلة كبار المسئولين الألمان ورجال الأعمال وخاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتبادل التعاون في هذا المجال في المناطق الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية التي تؤهلها موقعها لإقامة صناعات صغيرة ومتوسطة.
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