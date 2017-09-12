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بنـــوك
الوزراء يعتمد تعديلات مجالس إدارات البنوك الحكومية
الثلاثاء 12 سبتمبر 2017 01:20 م
مجلس الوزراء
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رئيس الوزراء يستكمل اجتماعه مع مسئولي النيل للأقطان غدا
مجلس الوزراء
محمد سالم
كشف طارق عامر، محافظ البنك المركزى، عن انتهاء تشكيل مجالس إدارات البنوك العامة واعتمادها من رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، على أن يبدأ تفعيلها فى الخامس والعشرين من الشهر الجارى.
وتضم قائمة البنوك الحكومية، كل من البنك الأهلى ومصر والقاهرة والاستثمار العربى والعقارى المصرى وبنك التنمية والعمال.
ولم يخض المحافظ فى تفاصيل التعديلات المرتقبة، قائلاً: "سيتم الإعلان عنها رسميًا خلال أيام قليلة".
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