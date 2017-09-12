البورصة تواصل الأداء المتباين.. والأجانب والعرب الأكثر بيعاً

البورصة المصرية

رجب عزالدين



واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات الأجنبية والعرب.



وهبط المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.54% عند مستوى 13460 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.31% عند مستوى 722 نقطة.



وبلغت قيمة التداولات 773 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والعربية والأفراد العرب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 86 مليون جنيه و5 ملايين جنيه و18.5 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بصافى تداولات قدرها 88 مليون جنيه، و9 ملايين جنيه، و12 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللونان الأحمر والأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 60 سهمًا من إجمالى 167 سهما متداولا، بينما هبط 74 وبقى 33 دون تغير.



واختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة أمس الإثنين على صعود جماعى لمؤشراتها بدفع مشتريات الأجانب.