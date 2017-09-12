قلة معروض الدواجن يصعد بأسعارها إلى 26 جنيهاً

الدواجن

أحمد اللاهونى



ارتفعت أسعار الدواجن بالسوق المحلية، اليوم الثلاثاء، لتسجل 26 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض مقابل 24 أمس، و35 للبلدى، و39 للرومى، و36 للبط.



وأرجع تجار فى تصريحات لـ "المال"، انخفاض الأسعار إلى قلة المعروض بالأسواق خلال الفترة الحالية.



وفى سوق اللحوم فقد استقرت عند 160 جنيهًا للبتلو، و135 للضانى، و145 للكندوز، وفقًا لمحمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية.



وعلى صعيد الأسماك، فقد استقرت عند 75 جنيهًا لكيلو البورى، و27 للبلطى، و80 للمكرونة، وتراوحت أسعار الجمبرى بين 150 و450، والكابوريا بين 80 و140.