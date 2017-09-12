مرسيدس تطرح 50 نسخة كهربائية لجميع سياراتها بحلول 2022

مرسيدس

خالد بدر الدين



أكد دايتر زيتش، الرئيس التنفيذى لشركة ديملر مرسيدس الألمانية للسيارات الفاخرة، أمس الإثنين، أنه سيتم طرح نسخ كهربائية لجميع سياراتها التى تعمل بالوقود التقليدى بحلول عام 2022 مع تحويل علامتها المشهورة سمارت سيتى إلى سيارات تعمل ببطاريات كهربائية فقط.



وأعلن زيتش فى خطابه بمناسبة يوم المستثمر بشركة ديملر مرسيدس بمدينة سينديلفينجين الألمانية أمس، أن الشركة ستنتج 50 نسخة كهربائية على الأقل لسيارات الركوب الهجين أو التى تعمل بالوقود التقليدى خلال الخمس سنوات القادمة.



وذكرت وكالة رويترز أن شركة ديملر مرسيدس، تستهدف تحقيق وفورات تتجاوز 4 مليارات يورو ( 4.8 مليار دولار) خلال الخمس سنوات القادمة؛ لأن الهوامش الربحية من السيارات الكهربائية أقل من مثيلتها للسيارات التى تعمل بالوقود التقليدى.



وأعلنت حكومة بكين أنها تدرس الميعاد الذى ستحظر فيه إنتاج وبيع السيارات التى تعمل بالبنزين أو السولار والاعتماد تماما على السيارات الكهربائية للحد من تلوث الهواء فى مدن الصين المليئة بالمصانع، وإن كانت بريطانيا وفرنسا أكدتا حظر مثل هذه السيارات التى تعمل بالوقود التقليدى بحلول عام 2040.



وأدى اتجاه الحكومة الصينية إلى إنتاج سيارات كهربائية إلى صعود المؤشر الذى يتتبع الشركات التى تنتج سيارات كهربائية فى الصين بأكثر من %4 أمس، ليصل إجمالى مكاسبه هذا العام حتى الآن إلى أكثر من %20 ليسجل أعلى مستوى منذ 14 شهرا، وكذلك ارتفاع أسعار شركة BYD التى تنتج سيارات كهربائية إلى ارتفاع أسعار أسهمها بأكثر من %4 فى بورصة شنغهاى وحوالى %5.9 فى بورصة هونج كونج، بينما زادت أسعار أسهم شركة جانفينج التى تنتج بطاريات الليثيوم اللازمة للسيارات الكهربائية بأكثر من %5 فى بورصات الصين ليتجاوز إجمالى ارتفاعها خلال العام الجارى حتى الآن %300.