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سيــارات
KBB: طرح 215 وحدة ونموذجا مستقبليا بالمعارض الدولية
الثلاثاء 12 سبتمبر 2017 12:41 م
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المال ـ خاص
عرضت كبرى مصنعى السيارات العالمية خلال العام الجارى ما يقرب من 215 سيارة ونموذجا مستقبليا خلال المعارض التى أقيمت خلال الفترة من يناير وحتى الآن على مستوى العالم، وفقاً للإحصائيات المعلنة عن مؤسسة KBB لأبحاث السيارات.
ومن المقرر أن يشهد معرض فرانكفورت، طرح 29 سيارة ونموذجا مستقبليا جديدا، بأجنحة الشركات والعلامات التجارية العالمية المشاركة بالمعرض، وخلال الدورة 117 من معرض نيويورك الدولي للسيارات تنافس مصنعو السيارات على عرض ما يقرب من 30 سيارة ونموذجا مستقبليا خلال فاعلياته.
أما معرض جنيف الدولى خلال دورته الـ 86 والتى انطلقت فى الثالث من مارس الماضى واستمر لمدة 10 أيام، تمكن مصنعو السيارات من عرض 41 سيارة جديدة، ونموذجا مستقبليا للمرة الأولى، لتصدر بذلك قائمة معارض السيارات العالمية الأكثر عرضاً لطرازات ونماذج مستقبلية جديدة.
واكتفى معرض شيكاغو الدولى للسيارات فى درته 107 بعرض 15 سيارة جديدة، ونموذجا مستقبليا، ليصبح بذلك أقل المعارض الدولية طرحاً لطرازات جديدة خلال العام الجارى.
وشهد معرض أمريكا الشمالية الدولي للسيارات والمقام بولاية ميتشجان، والذى انطلقت فاعلياته فى التاسع من يناير الماضى، عرض 26 سيارة ونموذجا مستقبليا، وفقاً لتقديرات KBB.
وتمكن مصنعو السيارات من عرض 32 سيارة ونموذجا مستقبليا خلال فاعليات معرض لوس أنجلوس الدولى للسيارات، فيما بلغ إجمالى عدد السيارات الجديدة والنماذج المستقبلية المطروحة للجهور للمرة الأولى بمعرض باريس فى دورته 118، قرابة 25 سيارة ونموذجا مستقبليا، فيما اكتفى معرض طوكيو فى دورته 39 بعرض 17 سيارة ونموذجا مستقبليا.
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