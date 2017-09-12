KSB الألمانية تقتنص طلمبات كهرباء غرب القاهرة

محطة كهرباء

عمر سالم



اقتنصت شركة KSB الألمانية عقد طلمبات محطة كهرباء غرب القاهرة المملوكة لشركة القاهرة لانتاج الكهرباء بتكلفة مالية تصل لنحو 330 مليون جنيه بعد تغلبها على عدد من الشركات العالمية.



كشف مصدر مسئول بشركة القاهرة للإنتاج، فى تصريحات، لـ"المـال"، أن الشركة اقتنصت المناقصة لانها تقدمت بالعروض الفنية الأفضل متفوقة على 3 كيانات سويسرى ويابانى وأمريكى، كما أنه من المرتقب توقيع العقد مع الشركة الألمانية نهاية سبتمبر الجارى بعد الانتهاء من تحليل العروض والحصول على موافقة جهات التمويل.



وأشار إلى أن الشركات المتنافسة هى تويوتا اليابانية بعرضٍ بلغ 280 مليون جنيه، تلتها شركة Sulzer السويسرية بعرض مالى 352 مليونًا، ثم شركة Flowserve Corporation الأمريكية بعرض 381 مليونا، وأخيراً عرض الشركة الألمانية.



وأضاف المصدر أنه تم إرسال نتائج التحليل إلى البنك الإسلامى للتنمية المموِّل للحزمة بعد الانتهاء من التحليل، مشيرا إلى أنه يجرى حاليًّا تحليل العروض المالية المقدَّمة لمناقصة الأعمال الكهربائية والميكانيكية وغيرها من المناقصات التى تم تلقى عروضها.



كانت شركة بجسكو قد فازت بأولى حُزم المشروع، وهى الاستشارى، وتصل ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌقد إلى 225 ﻣﻠﻴوﻥ ﺟﻨﻴﻪ، ﻭﺑدﺃﺕ ﺍﻟﺸرﻛﺔ ﺇﻋدﺍﺩ ﺣزﻡ ﺍﻟﻤﺸرﻭﻉ، ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺗﺼل ﺇﻟﻰ 17 ﺣزﻣﺔ، وتم البدء فى طرﺣﻬﺎ ﺗﺒﺎﻋًﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭًا ﻣن ﺍﻟرﺑﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﻣن ﺍﻟﻌﺎﻡ الماضى.



وتبلغ قدرة محطة غرب القاهرة نحو 650 ميجاوات، وتتكون من وحدة بخارية واحدة، وستُقام فى محافظة الجيزة، ﻭﻣن ﺍﻟﻤﻘرﺭ ﺗﺸﻐﻴل ﺍﻟﻤﺸرﻭﻉ ﺧﻼﻝ 2019، ضمن الخطة الخمسية 2017/ 2022، وستعمل ﻣﺤطﺔ كهرباء ﻏرﺏ ﺍﻟﻘﺎﻫرﺓ ﺑﺎﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟطﺒﻴﻌﻲ ﻛوﻗوﺩ ﺃﺳﺎﺳﻲ، والمازوت كوقود احتياطي.



وأشار إلى أن توقيع عقد حوش المفاتيح خلال أكتوبر المقبل مع التحالف الفائز بالمشروع، وهو تحالف «هيونداى – دايو الكورية»، الذى كان الأقل سعراً فى الشركات المتنافسة على المشروع.



وأوضح أن التحالف الكورى تقدم بعرض 39 مليون جنيه، وأرسلت نتائج التقييم إلى البنوك الممولة للعقود للموافقة عليها، واعتمادها، تمهيداً لتوقيع العقود، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً تقييم العروض الخاصة بمناقصات الطلمبات ومفاتيح الجهد المنخفض والمتوسط، بالتعاون مع الاستشارى الخاص بالمشروع.



وتبلغ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ لمحطة غرب القاهرة ﺗُﻌﺎﺩﻝ 6 مليارات ﺟﻨﻴﻪ، ﻭﺗم ﺗﻤويل ﺍﻟﻤﻜوﻥ ﺍﻷجنبى ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣؤﺳﺴﺎﺕ ﺗﻤوﻳﻠﻴﺔ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻋرﺑﻴﺔ، ﻣﻨﻬﺎ 30 ﻣﻠﻴوﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻛوﻳﺘﻰ ﻣن ﺍﻟﺼﻨدﻭﻕ ﺍﻟﻜوﻳﺘﻰ، ﻭ218 ﻣﻠﻴوﻥ دولار ﻣن ﺍﻟﺼﻨدﻭﻕ ﺍﻟﻌرﺑﻰ، ﻭ92 ﻣﻠﻴوﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣن ﺍﻟﺼﻨدﻭﻕ ﺍﻟﺴﻌوﺩﻯ، ﻭ222 ﻣﻠﻴوﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣن ﺍﻟﺒﻨك ﺍﻹﺳﻼمى ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ، بالإضافة إلى المكون المحلى لشركة القاهرة للإنتاج.