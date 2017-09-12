الزراعة تطلق مشروع التحسين الوراثى للماشية

ماشية



المال ـ خاص



تطلق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مشروعًا جديدًا للتحسين الوراثى للماشية ابتداءً من شهر أكتوبر المقبل لأول مرة .



وتتضمن الخطة حملات توعية فى القرى الريفية بجميع المحافظات عن الإجراءات البيطرية السليمة لتربية إناث الماشية خلال فترة الحمل بما يساعد على تحسين الحالة الصحية للمواليد الصغار.



وقالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، فى تصريحات لـ«المال»، إن الحملة القومية للتحسين الوراثى للماشية، تعمل على توفير أمصال الوقاية من الأمراض الحيوانية وتنظيم ورش عمل بين أوساط المزارعين.



وأضافت محرز، أنه يتم حالياً وضع البيانات الخاصة بالماشية من المحافظات المختلفة، مشيرة إلى أن هذا المشروع يحدث لأول مرة، كما أن مصلحة الطب البيطرى، تقوم بتنفيذ جهد كبير فى تجميع وحصر الماشية على مستوى الجمهورية.



وعن تحصين الماشية، أوضحت محرز، أنه كانت هناك حملة قومية للتحصين بعد الحمى القلاعية، كان آخرها شهر أغسطس الماضى.



وأشارت إلى أنه يتم استيراد %95 من اللقاحات، قائلاً إن وزارة الزراعة، تساعد السوق المحلية بنسبة بسيطة فى توفير اللقاحات وذلك من خلال مصنع تابع للوزارة ولكنه مع ذلك لا يكفى حاجة طلب المزارعين.



وقالت منى محرز إن إحدى شركات الدواجن تنفذ حالياً مصنعا ضخما لتصنيع اللقاحات فى مدينة 6 أكتوبر بالمنطقة الصناعية، على أن يتم الافتتاح خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر المقبلين، بالإضافة إلى أن شركة ميفاك تدرس حالياً افتتاح مصنع خاص بها لإنتاج اللقاحات.



وطالبت نائب وزير الزراعة، بأن تنشئ شركات الدواجن، مصانع لقاحات، إذ إنها فى أمس الحاجة إليه، خاصة مع ارتفاع سعر الدولار، ومدى أهميتها للماشية والثروة الحيوانية.