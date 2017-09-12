EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
السويدي إليكتريك بور توقع عقد تصدير إلى توجو
الثلاثاء 12 سبتمبر 2017 11:33 ص
شركة السويدي إلكتريك
أخر الأخبار
شركة السويدي إلكتريك
رجب عزالدين:
أعلنت شركة السويدى إليكتريك عن قيام شركتها التابعة السويدى بور بتوقيع عقد تصدير 300 ألف عداد كهربائي مسبق الدفع إلي جمهورية توجو بقيمة إجمالية 44 مليون يورو.
وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أنه تم توقيع العقد مع شركة Compagnie Energie Electrique du togo ومن المتوقع تنفيذه فى غضون تسعة أشهر ابتداء من الربع الأخير من عام 2017.
ووقعت السويدي إليكتريك للتجارة والتوزيع "التابعة" الأسبوع الماضى عقدا لصالح شركة المستقبل للتنمية العمرانية لمد شبكات البنية الأساسية للكهرباء والاتصالات للحزمة رقم 5 من المرحلة الأولى لمدينة المستقبل بقيمة 620 مليون جنيه.
وفازت السويدى إليكتريك للتجارة والتوزيع فى يونيو الماضى، بمناقصة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتنفيذ أعمال ربط كهرباء بالوادى الجديد، ويبلغ رأسمال السويدي 2.2 مليار جنيه، موزعا على 223.4 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا