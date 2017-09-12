السويدي إليكتريك بور توقع عقد تصدير إلى توجو

شركة السويدي إلكتريك

رجب عزالدين:



أعلنت شركة السويدى إليكتريك عن قيام شركتها التابعة السويدى بور بتوقيع عقد تصدير 300 ألف عداد كهربائي مسبق الدفع إلي جمهورية توجو بقيمة إجمالية 44 مليون يورو.



وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أنه تم توقيع العقد مع شركة Compagnie Energie Electrique du togo ومن المتوقع تنفيذه فى غضون تسعة أشهر ابتداء من الربع الأخير من عام 2017.



ووقعت السويدي إليكتريك للتجارة والتوزيع "التابعة" الأسبوع الماضى عقدا لصالح شركة المستقبل للتنمية العمرانية لمد شبكات البنية الأساسية للكهرباء والاتصالات للحزمة رقم 5 من المرحلة الأولى لمدينة المستقبل بقيمة 620 مليون جنيه.



وفازت السويدى إليكتريك للتجارة والتوزيع فى يونيو الماضى، بمناقصة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتنفيذ أعمال ربط كهرباء بالوادى الجديد، ويبلغ رأسمال السويدي 2.2 مليار جنيه، موزعا على 223.4 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.