حركة موانئ البحر الأحمر.. الثلاثاء

ميناء غرب بورسعيد



نادية صابر



صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جازبرايد، وعلى متنها 5 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع.



كما يستعد ميناء سفاجا لمغادرة السفينتين عمان وبوسيدون إكسبريس، وعلى متنهما 1084 راكبًا و130 شاحنة و61 سيارة.



فيما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين عمان وبوسيدون إكسبريس، وعلى متنهما 843 راكبًا من عمالة خدمة الحجاج و73 شاحنة بضائع و12 سيارة، وغادرت 3 سفن، وهى: القاهرة وعمان وبوسيدون إكسبريس، وعلى متنها 3937 راكبًا و110 شاحنات و211 سيارة.



على جانب آخر، شهد ميناء الغردقة أمس استقبال ومغادرة العبارة الرياض وعلى متنها 1736 راكبًا و104 سيارات.



وأضاف يوسف أن ميناء نويبع يستعد لاستقبال السفينتين برنسيسة وسينا، وعلى متنهما 1151 راكبا، منهم 1103 حجاج و27 باص حج، و3 برادات و8 تريلات و2 سيارة.



فيما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين برنسيسة وسينا وعلى متنهما 3600 راكب منهم 3297 حاجا و82 باص حج و4 برادات و8 تريلات و8 سيارات، وغادرت السفينتان برنسيسة وسينا وعلى متنهما 583 راكبا و17 سيارة و8 طرود بضاعة عامة.



وبذلك يصل إجمالى وصول عدد الحجاج لميناء نويبع 10 آلاف و696 حاجا و251 باص حج منذ بدء رحلات العودة.