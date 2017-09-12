EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
جولدن واي سمسارا لزيادة رأسمال المتحدة للمنتجات المعدنية
الثلاثاء 12 سبتمبر 2017 11:28 ص
شركات السمسرة 55
أخر الأخبار
شركات السمسرة 55
شريف عمر:
تولت شركة جولدن واى لتداول الأوراق المالية، الأسبوع الماضى، مهام سمسار تنفيذ زيادة رأسمال شركة المتحدة للمنتجات المعدنية، بسوق الصفقات بالبورصة.
وكانت البورصة المصرية قد أعلنت عن تنفيذ صفقة بقيمة 20.703 مليون جنيه على 20.7 ألف سهم بشركة المتحدة للمنتجات المعدنية.
وقال عبد المقصود خليفة، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للمتحدة للمنتجات المعدنية، إن شركته لجأت لزيادة رأسمالها مؤخراً بـ 20.7 مليون جنيه من خلال اكتتاب للمساهمين من أفراد أسرته، ليرتفع رأسمال الشركة لأكثر من 32 مليون جنيه، وتم إسناد مهام نقل الملكية لشركة جولدن واى.
وأشار فى تصريحات خاصة لـ «المال» إلى أن شركة المتحدة للمنتجات المعدنية تملك مصنعا بالمنطقة الصناعية بكوم أشيم، وتنتج المسامير المترابطة التى تستخدم فى إنشاءات المبانى، وأنه تم انشاء المصنع على مساحة 40 ألف متر مربع.
وأضاف أن المصنع يصدر كامل الانتاج لنحو 15 دولة، وتحديداً للأسواق الأمريكية والأوروبية، موضحا أن الإدارة لجأت لزيادة الطاقة الانتاجية للمصنع، العام الجارى، عبر استيراد ماكينات انتاج جديدة كبديل لنظيرتها القديمة، بهدف تغطية الطلب المتزايد على المنتجات، إلا أن الشركة تأثرت بمرور الوقت بقرارات تحرير سعر الصرف، وارتفاع قيمة الدولار، خاصة أنها تستورد كامل المواد الخام، بما ضاعف من التكاليف.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع إحدى الشركات الأسيوية على توريد الماكينات الجديدة بحجم استثمارات 2 مليون دولار، ونحاول تدبير تلك القيمة من خلال الاقتراض البنكى، والاستفادة من مبادرة البنك المركزى لتقديم قروض ميسرة للشركات الصناعية، كما تقدمت الشركة لإدارة بنك قطر الوطنى الأهلى لاقتراض 50 مليون جنيه، وما زالت المفاوضات جارية. وأوضح أن الشركة بدأت الأعمال اﻹنشائية الأولية فى المصنع لإضافة الماكينات الجديدة، والتى من المخطط أن تبدأ الانتاج خلال فبراير المقبل، وذلك على مساحة 10 ألاف متر، كانت مستخدمة كمخازن.
كما أوضح أن إجمالى رأس المال العامل بالشركة وصل إلى 150 مليون جنيه، وفقاً لأخر تقييم للشركة، فيما حققت مبيعات خلال العام الماضى بلغت 113 مليون جنيه، وتخطط الشركة للوصول بالمبيعات إلى 160 مليون جنيه، وتستهدف تحقيق 300 مليون جنيه مبيعات خلال السنوات المقبلة.
وأكد أن الشركة تخطط بقوة لاستعادة التصدير للسوق الفرنسية خلال العام المقبل، بعد عام من التوقف بسبب انخفاض سعر اليورو مقابل الدولار، وتفضيل الشركة التصدير لأسواق الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال إن الشركة لا تفكر على الإطلاق فى القيد بالبورصة المصرية، خلال المرحلة المقبلة، نظراً لاعتمادها المباشر على دوران رأس المال، أو الاقتراض البنكى فى تمويل التوسعات اللازمة فى المصنع.
وأكد خليفه، أنه ينوى تخصيص قيمة زيادة رأس المال الأخيرة مع أيه تمويلات بنكية فى تنشيط رأس المال العامل، وضمان استمرار العملية الانتاجية فى المصنع.
ويشير الموقع الإلكترونى للشركة إلى تأسيسها عام 2009، وبدأت أول شحنات التصدير فى يناير 2010، وتنتج الشركة أمشاط البلاستيك المترابطة، وصناعة الصناديق الخشبية، وبكر الكابلات، وبناء المنازل الخشبية.
فيما احتلت شركة جولدن واى لتداول الأوراق المالية، المركز53 بين شركات السمسرة، وفقاً لتداولاتهم خلال أول 8 شهور من العام الحالى، بعد تحقيق قيم تداول وصلت إلى 1.3 مليار جنيه، وحصة سوقية بقيمة 0.4 %.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا