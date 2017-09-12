جدل حول إعادة تسعير إيجار قرى بورسعيد

عادل الغضبان محافظ بور سعيد 77

❏ إنشاء شركة مساهمة لإدارة أصول المحافظة



أمانى العزازى



تدرس محافظة بورسعيد حاليا عرض حق استغلال القرى السياحية التابعة لجهازها التنفيذى بالكامل لشركات إدارة تقوم بتطويرها وإدارتها لصالح الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة الذى تحمل تكاليف إنشائها.



ونسقت المحافظة مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الشهر قبل الماضى، بالإعلان عن طرح ثلاث قرى سياحية للإيجار لمدة 10 سنوات، وهى جنة النورس والكروان والكنارى بعد نجاح إسناد إدارة قريتى الفيروز والنورس السياحية لشركات خاصة فى إدارة الفنادق.



وحددت هيئة الخدمات الحكومية أسعار الانتفاع السنوى للقرى السياحية، حيث تم عرض "جنة النورس" للإيجار بقيمة 3,6 مليون سنويا، وتحتوى على 32 شاليه ثلاث حجرات و48 شاليه حجرتين وحمامات سباحة وكافتيريا.



وتحتوى قرية الكروان 100 شاليه 3 غرف و184 شاليه غرفتين و6 فيلات بخلاف 2 حمام سباحة وكافتيريا، وتم طرحها بقيمة إيجارية 9,5 مليون فى السنة، وقيمت الهيئة ذاتها قرية الكنارى التى تضم 328 شاليه غرفتين بخلاف 2 حمام سباحة وكافتيريا بحوالى 9 ونصف مليون جنيه فى السنة.



وكشف مصدر مطلع أن متوسط ما تدره هذه القرى من عوائد سنوية لخزينة المحافظة يفوق السعر المطلوب لتأجير القرى الذى حددته الخدمات الحكومية، لافتا إلى أن قرية المرجان الواقعة فى بورفؤاد تم طرحها العام الماضى، بإيجار سنوى حوالى 10 ملايين جنيه، وذلك رغم عدم اكتمال تجهيزاتها وتهور مرافقها نتيجة تركها بدون استغلال سنوات طويلة.



وطالب المصدر بإعادة النظر فى نسبة الزيادة السنوية فى القيمة الإيجارية والتى تقدر بـ %5 بما يتناسب مع معدلات الزيادة السنوية فى الأسعار.



وطالب محمد نجيب، خبير سياحى، بتأسيس شركة مساهمة من أبناء بورسعيد تختص بالمشروعات الاستثمارية السياحية وطرح أسهم لأبناء المدينة ويكون للجميع الحق فى شراء هذه الأسهم فى ظل الكساد التجارى الذى أصاب بورسعيد، وأن يشارك المتخصصون فى وضع أفضل السبل لإدارة أصول المحافظة وتحقيق أعلى عائد يصب فى مصلحة المحافظة.



وقال عبد العال إبراهيم، رجل أعمال ومستأجر قرية المرجان السياحية ببورفؤاد، إنه من المقرر أن يبدأ تشغيل القرية ديسمبر المقبل، فيما يتم افتتاحها تجريبى لاستقبال بطولة الشركات سبتمبر الجارى، حيث تم إضافة 800 حجرة فندقية للطاقة الاستيعابية لفنادق بورسعيد التى تعانى من نقص الغرف السياحية، لافتا إلى احتياج القرية لصيانة وأعمال تشجير وحدائق وتدعيم الشبكة الكهربية، وتلك التكلفة يتحملها المستثمر.



وأضاف الدكتور فؤاد نعيم، رئيس مجلس إدارة شركة آراكان العربية الكندية للاستثمار أن بورسعيد تنتظر نهضة سياحية ضخمة بعد إسناد عدة مشروعات وقرى سياحية لشركات الإدارة، مفضلا انفصال الملكية عن الإدارة لنجاح المنظومة السياحية.



وأوضح أن هيئة الاستثمار حددت قيمة الإيجار السنوى لفندق الباتروس السياحى الذى سيتولى إدارته بـ9 ونصف مليون جنيه بزيادة سنويه %5 لمدة 10 سنوات، كما حددت إيجار المركب العائم بمليونى و100 ألف جنيه وبزيادة سنوية %7، نافيا تدنى قيمة الإيجارات، مشيرا إلى أن إيرادات فندق الباتروس العام الماضى بلغت 5 ملايين جنيه فقط



وقال نعيم إن شركة آراكان ستتولى إدارة وتطوير قرية المرجان السياحية بالشراكة مع مستثمر بورسعيدى بعد اكتشاف عدم جاهزية الكهرباء والصرف الصحى لمنشأة سياحية، وجار تطويرها بما يتناسب مع موقعها الجغرافى الفريد، لتكون منشأة سياحيه 5 نجوم.



وأكد هانى الجبالى المحامى، أن إجراءات التخصيص والطرح للقرى السياحية التابعة للمحافظة والمشروعات التى طرحتها الهيئة العامة للاستثمار يجب إعادة طرحها فى ضوء صدور قانون الاستثمار الجديد (72 لسنة 2017) والذى أوجب تدخل (هيئة التنمية السياحية) المنصوص عليها بالمادة 64 لمباشرة صلاحيتها فى تثمين وتقدير أسعار حق الانتفاع مع مختصين وخبراء سياحيين آخرين.



وأضاف أن التنمية السياحية هى الجهة المختصة الوحيدة الآن بهذا التقدير وليست (هيئة الخدمات الحكومية) التى كان يلجأ إليها المحافظ فى تسعير وتثمين المشروعات السياحية والعقارية المطروحة للبيع وحق الانتفاع فى ظل القانون القديم 17 لسنة 2015، وعلى نحو بخس لا يناسب متغيرات التعويم وانخفاض القيمة الشرائية للجنيه وارتفاع سعر الأراضى والمنشآت ومواد البناء.