البورصة تتمسك بالمسار الصاعد نتيجة شراء الأجانب

البورصة المصرية

أسماء السيد:



توقع محللون أن تواصل البورصة المصرية تحركاتها الصاعدة، بجلسة اليوم الثلاثاء، مرجحين اتجاه المؤشر الرئيسى نحو مستويات 13650 نقطة، ونظيرة السعبينى عند 718 نقطة.



واختتمت البورصة تعاملات اﻹثنين على صعود شبه جماعى، وسجل المؤشر الرئيسى egx30 مستوى 13533 نقطة صاعدًا بنحو %0.58، كما ارتفع مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنحو %2.61 عند 713 نقطة، وصعد المؤشر متساوى اﻷوزان egx50 بنسبة %0.86 عند 2151 نقطة، ونظيره اﻷوسع نطاقًا egx100 بنحو %1.88 ليصل 1603 نقاط.



وأرجعوا ارتفاع المؤشرات بجلسة اﻹثنين إلى اتجاه المؤسسات اﻷجنبية للشراء، مشيرين إلى أن قيم التداول وصلت لمستويات جيدة عند المليار جنيه عقب رحلة الهبوط الشديد التى لحقتها سابقًا وصولاً لمستويات 300 مليون.



وبلغت قيم التداول على الأسهم مليار جنيه، ومن اجمالى الأسهم المتداولة والبالغه 192 سهما، سيطر الارتفاع على حركة 99 سهما، وتراجع 65، بينما لم يتغير 28، وسجل رأس المال السوقى نحو 712 مليار جنيه.



توقع إيهاب السعيد، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «أصول» لتداول الوراق المالية، وعضو مجلس إدارة البورصة، أن تواصل المؤشرات حركتها الصاعدة بجلسة اليوم الثلاثاء مرجحًا اتجاه المؤشر الرئيسى نحو مستوى 13700 نقطة، والتى تمثل منطقة مقاومة قد تدفع المؤشر لتقليل جزء من مكاسبه.



وعلى صعيد المؤشر السعبينى، لفت إلى أن المؤشر يستهدف مستوى 730 خلال اﻷسبوع الجارى، مرجحًا اتجاه المؤشر بجلسة اليوم الثلاثاء عند 718 نقطة.



ورجح السعيد اتجاه سهم «طلعت مصطفى» نحو 8.70 جنيه، فى حال كسر المستوى الحالى عند 8.22 جنيه، فيما توقع بأن يشهد سهم «القلعة للاستشارات المالية» عمليات جنى أرباح عقب صعوده لعدة جلسات ممتالية عند مستوى 1.38 جنيه مقارنة بإغلاقه اليوم عند 1.44 جنيه بصعود %1.4، كما رجح تحرك سهم «بورتو جروب» بشكل عرضى بين 0.48 و0.50 جنيه وكان أغلق أمس عند 0.47 جنيه بصعود %4.



فى سياق متصل، توقع مايكل أرميا، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «عربية أون لاين » لتداول اﻷوراق المالية، اتجاه المؤشر الرئيسى نحو 13715 خلال الـ5 جلسات المقبلة، مؤكدًا أن تجاوزها يؤهله للقمة السابقة عند 14000 نقطة، ثم 14200 نقطة.



وعلى صعيد مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة توقع اتجاه المؤشر نحو مستويات 760 و780 نقطة خلال الـ3 أسابيع القادمة.



واتجهت تعاملات المصريين والعرب للبيع بصافى بلغ 89 و15 مليون جنيه على التوالى، مقابل اتجاه اﻷجانب للشراء بصافى مشتريات مؤسساتية بقيمة 108 ملايين، واستحوذ المصريون على %71.5 من إجمالى التعاملات مقابل %11 للعرب و%17 للأجانب.