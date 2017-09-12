برلماني يطلب استدعاء 3 وزراء بسبب أزمة 9 شركات

الانتخابات البرلمانية



ياسمين فواز



تقدم النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، بطلب لرئيس مجلس النواب صباح اليوم باستدعاء وزراء الاستثمار، الصناعة، القوى العاملة، بسبب غلق 4 مصانع واستمرار أزمات 5 مصانع أخرى بدون إيجاد حلول لها، واستمرار مشاكل العمالة والتى تسببت فى مشاكل اجتماعية لأسر العمال.



وطالب النائب بتوجيه طلب إحاطة للوزراء الثلاثة لما تواجهه المنطقة الصناعية الأولى بعتاقة ومنطقة تنمية شمال غرب خليج السويس من توترات ومشاكل متعددة، منها إغلاق 4 مصانع للملابس الجاهزة "أم أند أم – بلاك أند وايت – الوردة البيضاء – سبيد" ومصنع الكيماويات (نيتس)، بالإضافة إلى مصنع آخر للملابس الجاهزة (بلازا) الذي أصبح مهددًا بالغلق نتيجة لسوء تقديرات الجمارك ووزارة الاستثمار والصناعة، فضلًا عن مشاكل علاقات العمل المتوترة بين العاملين وإدارة بعض الشركات الاستثمارية منها "كوين سرفيس" فضلا عن الشركة الهندية وتراست والزيوت المتكاملة.



وتابع النائب أن الأمر يعمل على تزايد نسبة البطالة بالمحافظة بين شباب السويس، ويساهم فى عدم الاستقرار الاجتماعي والإنساني، ويتطلب توجيه طلب إحاطة عاجل إلى الوزراء واستدعائهم للمجلس لحل هذه المشاكل المتراكمة قبل فوات الأوان، وإحالة الموضوعات إلى لجنة مشتركة (الصناعة – القوى العاملة) والمطالبة بزيارة ميدانية للوقوف على حل هذه المشاكل.