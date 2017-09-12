التاريخ المنحاز قد يتحول عن إسرائيل

تبدو إسرائيل فى المناسبة السبعينية لزرعها فى أرض فلسطين.. وكأنها بصدد الدخول إلى مرحلة نوعية جديدة من مسيرتها الماراثونية- قبل مائة وعشرين عاماً- وقت أن تهيأت الظروف الدولية والإقليمية لعقد صفقة إمبريالية بين الاحتكارات المالية العالمية.. والصهيونية الدولية، لم يغب عن الأخيرة تدشينها عبر المؤتمر الصهيونى الأول فى بازل 1897.. الذى أعلن عن السعى لإقامة وطن قومى لليهود فى فلسطين، الأمر الذى استجابت له بريطانيا «دولة الانتداب» من خلال إطلاقها «وعد بلفور» 1917.. الأمر الذى لم يمض على إعلانه سوى ثلاثة عقود إلا وكانت إسرائيل حقيقة ثابتة على المسرح الدولى، بالاعتراف الأممى لقيامها 1947، قبل عشرين عاماً من توسعها للاستيلاء على كامل فلسطين التاريخية 1967، إضافة إلى الجولان السورية.. وشبه جزيرة سيناء التى أدت ضرورات تحريرها- بالحرب والدبلوماسية- إلى اعتراف مصر الضمنى بإسرائيل (بزيارة الرئيس المصرى لها فى نوفمبر 1977) قبل عامين من توقيع اتفاقية السلام بينهما، ما شجع إسرائيل من بعد على أن تصول وتجول فى المنطقة كما تشاء.. بما فى ذلك احتلالها أول عاصمة عربية- بيروت - 1982، ما انعكس على وضعيتها التفاوضية عند توقيعها اتفاق «أوسلو» مع الفلسطينيين 1994.. واتفاقية «وادى عربة» مع الأردن 1995، فيما تعثرت مفاوضاتها مع سوريا دون تحقيق ولو قيد أنملة إلى الأمام، كذلك الأمر فى المفاوضات «متعددة المسارات» رغم مبادرة القمة العربية للسلام فى 2002، التى تحفظت إسرائيل على قبولها- لا تزال- ضاربة عرض الحائط بكل الجهود الدولية بشأن تسوية الصراع على أساس «الأرض مقابل السلام»، يشجعها على ذلك غزو العراق فى 2003.. وتغييب الرئيس الفلسطينى 2005.. وليس آخراً بالتطورات السلبية الناتجة عما يسمى الربيع العربى 2011.



ومع تعاظم التوابع الناشئة عن سياسات السبعينيات القائلة بأن %99 من أوراق اللعبة فى الشرق الأوسط بيد الولايات المتحدة.. فقد تمادت إسرائيل فى غلوائها منذ ذلك الحين، وكأنها قد ملكت المنطقة العربية وما عليها، ذلك قبل أن يتعرض الإقليم لمتغيرات نوعية اعتباراً من نهاية سبتمبر 2015.. بعد اقتحام روسيا العسكرى والسياسى لمنطقة شرق البحر المتوسط- مركز الدائرة للصراع العربى الإسرائيلى، ذلك دون استثناء تعاظم الوجود الإيرانى فى سوريا ولبنان.. والعراق، ناهيك عن تحول خصوم الأمس التاريخيين- روسيا وإيران- إلى أقرب ما يكونان حلفاء لتركيا، ما نشأ عنه تكتل دولى إقليمى ربما يوازن الاحتكار الأميركى لعملية السلام، ويمهد أيضاً لحدوث تحولات جذرية فى الإقليم وفى شبكة العلاقات الدولية المعنية وذات الصلة بشئونه، أوروبا- الصين.. إلخ، الأمر الذى قد يدفع واشنطن - حفاظاً على هيبتها - إلى التسابق فى الضغط على إسرائيل التى تتعرض بدورها لتوترات بنيوية داخلية، سياسية وديموغرافية وطائفية، وإلى عزلة إقليمية ودولية تتسع يوماً بعد آخر، ناهيك عن انحسار منتظم لنقاط الضعف العربية (..)، ما قد يجعل مؤيدى المشروع الصهيونى- فى إسرائيل أو الولايات المتحدة- يراجعون حساباتهم قبل انحسار عناصر القوة فى مركزهم العسكرى والتفاوضى بسبب ما سلفت الإشارة إليه من متغيرات دولية وإقليمية، الأمر الذى قد تتضح بوادره فى نهايات العام الحالى، خاصة ما يرافق هذه المتغيرات من تمسك الفلسطينيين بالأرض والمكان رغم العزل والاحتلال من ناحية، كذلك بالنسبة لوجود أجيال جديدة من اليهود فى العالم لا تريد أن تبقى أسيرة أساطير الماضى أو روايات إسرائيلية رسمية عن النازية وحول قيام الدولة فى 1948، ما يجعل الحركة الصهيونية- رغم أوج قوتها- تقع فى مآزق تكشف هشاشتها، ما قد يتحول معه التاريخ المنحاز عن إسرائيل.