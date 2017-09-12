خبراء: التسهيلات وآجال السداد مؤشر الإقبال على العاصمة الجديدة

نهاد عادل

❐ إبراهيم الحناوى: من الأفضل بالتقسيط على فترات تزيد عن 4 سنوات

❐ نهاد عادل: يجب طرح وحدات محدودى ومتوسطى الدخل أولا



رضوى عبد الرازق



يترقب القطاع العقارى طرح أولى وحدات العاصمة الإدارية الجديدة، والتى أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور مصطفى مدبولى، عن إتاحة الحجز بها خلال الشهر الجارى، وذلك فى ظل اهتمام القطاع والمواطنين بالمشروع الواعد، والذى يراه البعض مستقبلا للعمران.



وشدد خبراء التسويق العقارى على ضرورة مراعاة عدد من العوامل عند تسعير الوحدات لضمان عدم المغالاة، إضافة إلى وضع تيسيرات متنوعة سواء من الوزارة أو شركات القطاع الخاص أهمها تقليل مقدمات الحجز وإطالة فترات السداد، متوقعين بألا يزيد سعر المتر عن 10 آلاف جنيه كونه كامل التشطيب، خاصة فى ضوء الأسعار بأقرب منطقة بالتجمع الخامس.



وتستعد وزارة الإسكان لطرح أول مرحلة بوحدات الحى السكنى الأول بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى يضم حوالى 25 ألف وحدة، ويتم تسليم الوحدات كامل التشطيب بمستوى عال، كما سيتم بدء تنفيذ المشروعات الخدمية بالحى، وتضم العديد من الخدمات منها مدرسة النيل، وهايبر ماركت ومركز شباب لتلبية احتياجات المواطنين فور تسليم الوحدات.



وقال نهاد عادل، رئيس مجلس إدارة شركة بى توبى للاستثمار والتسويق العقارى، إن الوحدات المزمع طرحها من قبل وزارة الإسكان خلال أيام ضمن وحدات الحى السكنى الأول يجب أن يتم فى تسعيرها مراعاة عدة اعتبارات تتمثل فى كونها الوحدات الأولى بالمشروع الواعد، إضافة إلى تأثير الأسعار على شركات القطاع الخاص الحاصلة على أراض بالعاصمة، والتى ستطرح مشروعاتها قريبا فى ظل تحمل تلك الشركات العديد من الأعباء منها أقساط الأراضى والمصاريف الإدارية والدعائية وغيرها.



وتوقع تكالب الطلبات الشرائية من المواطنين على وحدات العاصمة فور طرحها فى ظل الثقة فى مشروعات الوزارة واستطاعتها فى الفترات الأخيرة تنفيذ مشروعات متنوعة بمواصفات مميزة أسهمت فى إنهاء الفكر المعهود عن مشروعات إسكان الدولة، كما أن المواطنين لديهم إدراك أن العاصمة هى مستقبل العمران وستشهد زيادات سعرية فى السنوات المقبلة.



وأضاف عادل أن البداية كانت تتطلب من الوزارة طرح وحدات لشريحتى محدودى ومتوسطى الدخل بالعاصمة، وذلك لإتاحة فرصة للقطاع الخاص والشركات التى تحملت مخاطرة البدايات؛ لتنفيذ مشروعات وتحقيق المبيعات المستهدفة التى تحفزها على توسعة الاستثمارات، وتحفز شركات أخرى على الدخول بالعاصمة فى الطروحات المقبلة، كما أن طرح وحدات لشرائح محدودى ومتوسطى الدخل ستمنح المواطنين شعوراً بأن المشروع متاحا لكافة فئات وشرائح المجتمع للسكن به، بما يعكس إيجابيات متنوعة على المواطنين والمشروع ذاته.



وأشار إلى أن أسعار الوحدات بالعاصمة يجب أن تقل بنسبة من 35 إلى 50% عن أسعار الوحدات بالتجمع الخامس، كونه الطرح الأول للمشروع كما يجب مراعاة عدم تحميل الوحدات سعر الأرض وكذلك العديد من الأعباء التى يتحملها القطاع الخاص مع إتاحة الوزارة التقسيط على سنوات أطول وتوفير التمويل العقارى، خاصة أن الوحدات تسلم كاملة الإنشاء والتشطيب، وهو ما يصعب توفيره من قبل شريحة كبيرة من شركات التطوير العقارى.



وأوضح عادل أن السعر للمتر قد يتراوح من 9000 إلى 10 آلاف جنيه، وذلك كونه كامل التشطيب، فيما يقل عن ذلك فى حال النصف تشطيب، مشيرا إلى أن الوحدات المزمع طرحها لن توفر كامل الطلب على المشروع بما يؤكد امتلاك القطاع الخاص فرصا كبرى للمنافسة وتحقيق المبيعات المستهدفة كما أن تواجد شركات كبرى بالمشروع يزيد من فرص التنافسية.



وقال إبراهيم الحناوى، رئيس شركة تراست للاستشارات إلى أن ترقب العملاء فور الإعلان عن المشروع وبدء ظهور ملامح العمل والإنجاز طرح أول الوحدات به قد يبشر بزيادة الطلب على الوحدات المترقب طرحها من الإسكان، وهو ما يدفع بدوره نحو إنعاش السوق، مشيرا إلى أن الفيصل فى مدى الإقبال ليس أسعار الوحدات بقدر التسهيلات الممنوحة فى أساليب السداد والتقسيط سواء من الدولة أو شركات القطاع الخاص.



وأشار إلى أن الارتفاعات السعرية التى شهدتها السوق مؤخرا فى الخامات وتكاليف تنفيذ المشروعات أسهمت فى حدوث قفزات سعرية كبرى فى الوحدات بما لايتناسب مع مستوى دخول الشريحة الكبرى من المواطن، الأمر الذى ساهم فى بحث الشركات عن آليات تسويقية مبتكرة للحفاظ على الطلب أهمها تقليل المقدم وزيادة آجال السداد، وهى الآلية التى يجب اتباعها فى مشروعات العاصمة لتحفيز العملاء وتحقيق أعلى قدر من المبيعات.



وأضاف أنه يجب على الدولة طرح الوحدات بآجال سداد تتخطى الـ4 سنوات مع مناسبة الأسعار بالسقف السعرى المحدد لمبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، وذلك لإتاحة التقسيط على 15 عاما بفائدة مناسبة، كما لابد للشركات عند بدء التسويق طرح عدد محدود من الوحدات بأسعار مميزة لضمان عدم الإضرار بمعدلات التنفيذ المستقبلية فى ظل الارتفاعات الفجائية والمتزايدة فى تكلفة التنفيذ.



وقال نادر جمعة، نائب رئيس شركة كشك للتسويق العقارى, إن سعر المتر يجب ألا يزيد عم 10 آلاف جنيه فى حال التشطيب فقط، إذ إن سعر المتر فى أقرب منطقة للعاصمة بالقاهرة الجديدة وهى الأندلس يتراوح بين 6800 إلى 7000 جنيه للمتر بدون تشطيب، وهى منطقة مكتملة العمران ويتواجد بها العديد من المواطنين والمشروعات السكنية بالمقارنة بالعاصمة والتى تعد تلك الوحدات الطرح الأول بها.



ولفت جمعة إلى ضرورة تحفيز المواطنين على السكن بالعاصمة وتوفير تسهيلات سواء سعرية أو فى السداد، خاصة أنه لا توجد وسائل مواصلات، موضحا أن الشركات تضع فى اعتباراتها العديد من العوامل عند تسعير الوحدات بما يحقق التوازن، ويسهم فى تلبية احتياجات المواطنين، كما لابد من رفع آجال السداد الممنوحة من الشركات أو الدولة بحيث لا تقل عن 7 سنوات لدفع الإقبال.