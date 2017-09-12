أمان تحصل أقساط السيارات والدراجات البخارية إلكترونياً

الدفع الإلكترونى

❐ حازم مغازى: افتتاح 12 منفذاً جديداً فى محطات المترو



سمية كمال



تدرس شركة «أمان» لحلول المدفوعات، إطلاق خدمة تحصيل أقساط السيارات والدراجات البخارية إلكترونيا، بالتعاون مع عدد من الشركات المحلية.



وقال حازم مغازى، المدير التنفيذى للشركة، إنه من المقرر تفعيل الخدمة الجديدة خلال 3 شهور على الأكثر، بالتعاون مع 3 - 4 معارض سيارات كبري، موضحاً أن رسوم الاشتراك بين 50 و200 جنيه تُسدد مرة واحدة فقط، ويتم تحديد قيمتها حسب مدة القسط، ونوع المركبة.



وعلى صعيد آخر، كشف عن إطلاق خدمة تحصيل أقساط الرحلات السياحية حول العالم مع 3 شركات هى «بلو سكاي» و«تابولي» و«ترافيكو»، مشيرا إلى أن مدة تحصيل القسط بالنسبة للرحلات الداخلية عاما، و للخارجية عامين.



وأكد «مغازي» أنه يخطط لزيادة عدد منافذ الشركة ( نقاط بيع) إلى 60 خلال المرحلة الحالية، بالإضافة إلى 250 محلا يحمل العلامة التجاربة لـ «أمان» قبل نهاية 2017، مقابل 150 منفذا نهاية العام الماضى.



وأشار إلى أن «أمان» تعتزم افتتاح 12 منفذا جديدا لها بمحطات مترو الأنفاق خلال الأسبوع الحالي.



تم تأسيس «أمان» فى يونيو 2016، وتساهم مجموعة «راية» القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 80 % من رأسمالها، وبدأت العمل فى نوفمبر 2016.



يذكر أن السوق المصرية، تضم شركات أخرى تعمل فى الدفع الإلكترونى، أبرزها «فورى»، وهى الأولى فى عدد نقاط البيع والخدمات، تليها «bee » السنغافورية، و«مصارى»وتقوم «أمان» حالياً بـ200 ألف عملية تحصيل إلكترونى يوميا، وتمتلك 10 آلاف منفذ، تستهدف مضاعفتها قبل نهاية العام الحالى، و30 فرعا بالقاهرة الكبرى، وتخطط للتوسع فى مدن الدلتا والصعيد.