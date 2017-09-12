EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
تأميـــن
مصر للممتلكات تجدد التأمين على الشرقية للدخان بـ32.8 مليار جنيه
الثلاثاء 12 سبتمبر 2017 10:27 ص
الشرقية للدخان 8
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
«مصر للممتلكات» تجدد وثيقة «إميليو ترافل» للرحلات السياحية
«مصر للممتلكات» تفوز بالتأمين على مصنع «إنتركير»
الشرقية للدخان 9
الشاذلى جمعة
جددت شركة «مصر للممتلكات» وثيقة التأمين على أصول شركة «الشرقية للدخان»، بالإضافة إلى أسطول السيارات التابع لها، بإجمالي مبالغ 32.8 مليار جنيه.
وقال حسام علما، رئيس قطاع منطقة القاهرة الجنوبية بـ«مصر للتأمين»، إن الوثيقة تغطى أخطار الحريق والسطو والصواعق والانفجار، بجانب تغطية أخطار عطل الماكينات وفقد الإيراد.
وأضاف أن التغطيات تشمل أيضاً الحوادث الشخصية والمسئولية المدنية قبل الغير ونقل النقدية وخيانة الأمانة لأرباب العهد فضلا عن تغطية أسطول سيارات الشركة بالتعويض عن الخسارة المادية التى تنشأ عن الهلاك أو التلف نتيجة التصادم والانقلاب والسرقة أو السطو الحريق أو الانفجار أو الاشتعال الذاتى.
وأشار إلى أن التغطيات تضم أخطار النقل البرى والجوى، فضلا عن ملحق الشغب والاضطرابات المدنية والإضرابات العمالية، بالإضافة إلى الفعل الذى تقوم به أى سلطة شرعية لمحاولة قمع هذه الاضطرابات أو تقليل النتائج المترتبة عليها.
وثيقة التأمين/ بوليصة التأمين
الشرقية للدخان - ايسترن كومباني
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا