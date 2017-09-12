مصر للممتلكات تجدد التأمين على الشرقية للدخان بـ32.8 مليار جنيه

الشرقية للدخان 9

الشاذلى جمعة



جددت شركة «مصر للممتلكات» وثيقة التأمين على أصول شركة «الشرقية للدخان»، بالإضافة إلى أسطول السيارات التابع لها، بإجمالي مبالغ 32.8 مليار جنيه.



وقال حسام علما، رئيس قطاع منطقة القاهرة الجنوبية بـ«مصر للتأمين»، إن الوثيقة تغطى أخطار الحريق والسطو والصواعق والانفجار، بجانب تغطية أخطار عطل الماكينات وفقد الإيراد.



وأضاف أن التغطيات تشمل أيضاً الحوادث الشخصية والمسئولية المدنية قبل الغير ونقل النقدية وخيانة الأمانة لأرباب العهد فضلا عن تغطية أسطول سيارات الشركة بالتعويض عن الخسارة المادية التى تنشأ عن الهلاك أو التلف نتيجة التصادم والانقلاب والسرقة أو السطو الحريق أو الانفجار أو الاشتعال الذاتى.



وأشار إلى أن التغطيات تضم أخطار النقل البرى والجوى، فضلا عن ملحق الشغب والاضطرابات المدنية والإضرابات العمالية، بالإضافة إلى الفعل الذى تقوم به أى سلطة شرعية لمحاولة قمع هذه الاضطرابات أو تقليل النتائج المترتبة عليها.