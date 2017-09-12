البورصة تطالب نيوكاسل بتحديث خطتها المستقبلية

ياسر عمارة

أحمد على



طالبت إدارة القيد بالبورصة المصرية شركة «نيوكاسل» للاستثمار الرياضى، بتحديث الخطة المستقبلية لها، قبل المضى قدما فى إجراءات الطرح فى بورصة النيل، وذلك بعد صدور قانون الرياضة الجديد.



وقال ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة «إيجل» للاستشارات المالية، راعى «نيوكاسل»، إن إدارة البورصة طلبت من الأخيرة توضيح الآثار المترتبة على الشركة من إقرار قانون جديد للرياضة.



وأضاف «عمارة» - فى تصريحات لـ«المال» - أن «إيجل» ستقوم بتحديث الخطة المستقبلية لـ «نيوكاسل»، فى ضوء الحقوق الجديدة التى منحها القانون لشركات الاستثمار الرياضى، فضلا عن المتغيرات التى طرأت على الشركة منذ تقديم ملف القيد.



ومنذ أسابيع قليلة، صدر قانون جديد للرياضة ، يفتح الباب أمام الاستثمار الرياضى فى الأندية، فى حين كان القانون القديم يوصف تلك الأندية بأنها مؤسسات لا تهدف إلى الربح ولا يحق لها الاستثمار، إلا أن المادة 71 من القانون الجديد نصت على أنه يجب أن تتخذ الشركات التى تنشأ لمزاولة أعمال الخدمات الرياضية بجميع أنواعها شكل الشركات المساهمة، ويجوز لهذه الشركات طرح أسهمها فى اكتتاب عام وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال، كما يجوز قيد أسهمها فى بورصة الأوراق المالية.



وأوضح «عمارة» أن شركته ستقدم الخطة الجديدة و الآثار المترتبة على قانون الرياضة إلى لجنة القيد فى اجتماعها المقبل، مرجحًا تنفيذ طرح %20 من «نيوكاسل» فى بورصة النيل فى الربع الأخير من العام الجارى.