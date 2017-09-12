درجات الحراة المتوقعة اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر

درجات الحرارة اليوم

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توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد، شديد الحرارة جنوبًا فى النهار، لطيف ليلاً.



وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على بعض المناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على مناطق متفرقة وعلى خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك.



وتسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 37 درجة والصغرى 24، والإسكندرية 33 والصغرى 22، ومطروح 32 والصغرى 21.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية تكون شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج به من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى





القاهرة 24 37







وسط الدلتا 23 37







الإسكندرية 22 33







بلطيم 24 32







مطرح 21 32







السلوم 20 32







سيوة 21 40







بروسعيد 25 32







دمياط 25 32







العريش 21 34







رفح 20 33







الإسماعيلية 23 37







السويس 23 38







رأس سدر 25 38







نخل 20 38







نويبع 28 40







طابا 22 38







كارتين 19 38







الطور 25 35







شرم الشيخ 29 40







الغردقة 27 41







مرسى علم 30 38







الفيوم 25 39







بنى سويف 23 39







المنيا 23 40







أسيوط 22 41







سوهاج 24 43







قنا 26 44







الاقصر 26 45







أسوان 28 46







ابو سمبل 27 46







الوادى الجديد 23 43







شلاتين 28 39







ابو رماد 27 38







راس حدربة 28 37







حلايب 27 36