تنظيم الاتصالات يدعو شركات المحمول لتغطية المشروعات القومية

الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات

❐ مصدر: جار الاتفاق على الإطار القانونى المنظم للعمل مع الجهات الحكومية



محمود جمال



عقد جهاز تنظيم الاتصالات اجتماعا قبل إجازة عيد الأضحى، مع ممثلى شركات المحمول الثلاث العاملة بالسوق المحلية، لوضع الخطط الزمنية والفنية الخاصة بتغطية المشروعات القومية، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة، وهضبة الجلالة السياحية.



وقال مصدر مسئول بإحدى شركات المحمول، إن مصطفى عبد الواحد، القائم بأعمال رئيس الجهاز طالب «فودافون» و«أورنج» و«اتصالات»، بوضع الخطط الفنية والزمنية للبدء بتغطية مشروع العاصمة الإدارية، عبر ألية المشاركة بين المشغلين.



ويقصد بألية المشاركة قيام كل شركة على حدا، ببناء محطات الأبراج الخاصة بها.



أوضح المصدر أنه جار الاتفاق مع الجهات الحكومية على الإطار القانونى المنظم للعمل فى تزويد تلك المشروعات بخدمات الاتصالات الأرضية والمحمولة، تحت إشراف المرفق، وذلك من حيث حجم الاستثمارات المتوقعة، ومدة التنفيذ، وآليات تقاسم الأرباح.



وأكد أن «تنظيم الاتصالات» اختار ألية المشاركة كبديل عن المزايدة، لضمان عمل جميع الشركات على قدم المساواة.



وأشار إلى أنه من المقرر عقد اجتماعات تفصيلية خلال أيام، مع ممثلى كل شركة على حدى، فى إطار استراتيجية الدولة لتنمية المناطق المحيطة بالمشروعات القومية اقتصاديا واجتماعيا.



وتقع العاصمة الإدارية الجديدة على حدود مدينة بدر بالمنطقة الواقعة بين طريقى القاهرة -السويس، والقاهرة – العين السخنة، شرق الطريق الدائرى الإقليمى مباشرة، على مساحة 170 ألف فدان، وتشمل مدينة دبلوماسية ورياضية، وحى مالى، ومراكز استثمارية، ومدينة ترفيهية، على أحدث الطرازات العالمية، وذلك بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص «ppp».



ويعد مشروع هضبة الجلالة أحد المشروعات الكبرى التى تشرف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على تنفيذها، ضمن أكثر من 253 مشروعًا قومياً فى مختلف محافظات الجمهورية، ويقام على مساحة 17 ألف فدان، أعلى هضبة الجلالة بالعين السخنة، وتشبه فى مواصفاتها العاصمة اللبنانية بيروت.