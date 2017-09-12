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سيـــاســة
السيسي: البحث العلمي ركيزة أساسية للتقدم.. عناوين اليوم
الثلاثاء 12 سبتمبر 2017 09:42 ص
عناوين الصحف
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عناوين الصحف
متابعات:
تقدم بوابة المال أهم عناوين الأخبار الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، 12 سبتمبر.
أخبار مصر
*الرئيس في كلمه للقمة الأولي لمنظمة التعاون الإسلامي:البحث العلمي والتكنولوجيا ركيزة أساسية للتقدم.
* رئيس النيجر يلتقى الأمام الأكبر فى ألمانيا.
* صبحى يبحث تعزيز التعاون العسكرى والحرب على الإرهاب مع كبار المسئولين بكوريا الجنوبية.
* القمة الإسلامية الأولى للعلوم والتكنولوجيا تختتم أعمالها فى كازاخستان.
* «الاستعلامات »: تقرير”هيومن ريتس وتش” منحاز ويتعمد التشويه والإساءة للحكم فى مصر.
* محافظ القاهرة:«شارع مصر» ينتقل إلى أحياء العاصمة.
* مصر تستضيف مؤتمر الرابطة الدولية للتدريب على حفظ السلام.
*إدخال خدمة تأسيس الشركات «إلكترونيا» بفروع هيئة الاستثمار.
* الأهلى يستعد للترجى بحثا عن الهدف الثالث.
* غضب شديد من حكم مباراة الجيش.. والبدرى: أخطاؤه غير مقبولة.
الأهرام
* السيسى يوجه بتنفيذ مشروعات المدن الجديدة وفقا لأحدث المعايير العالمية.
* حجازى يناقش تطورات الأوضاع بالشرق الأوسط مع قائد القيادة المركزية الأمريكية.
* غضب فى البرلمان من تقرير «هيومن رايتس واتش».
* تعزيز التعاون مع قبرص واليونان فى استصلاح الأراضى والاستزارع السمكى.
* عماد : تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد العام المقبل.
* البابا: بناء المدارس لا يقل أهمية عن بناء الكنائس.
* لجنة إدارة أموال «الكيانات الإرهابية» تبدأ أعمالها قريبا.
* المنوفية تستقبل 5 آلاف طالب فى أسبوع الجامعات برعاية الرئيس.
* دعم أصحاب البطاقات التموينية بسوهاج وصل 100%.
* إحالة طبيب و6 ممرضين بمستشفى قـفط للنيابة الإدارية.
* انخفض التضخم.. والأسعار فى زيادة مستمرة.
* تحويل مبيعات «أرامكو السعودية» لأوروبا عبر منطقة سيدى كرير.
* الشرقاوى يبحث مع سفير الهند التعاون المشترك.
* بروتوكول لتيسير إجراءات قيد الأوراق المالية للشركات.
* 7 % زيادة فى الصادرات المصرية إلى الإمارات.
* لجنة الحكام تنفى إيقاف حكم مباراة الأهلى.
*العجان والشبلى ينضمان لتدريبات الزمالك استعدادا للداخلية.
الجمهورية
* الرئيس يستعرض مشروعات الإسكان الاجتماعي والمياه والصرف في اجتماع مع اسماعيل ومدبولي .
* “النجم الساطع” ترجمه عميقه للتعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة.
* رئيس العربية للتصنيع وسفيرة سلوفينيا يبحثان التعاون المشترك.
* شكري علي هامش المؤتمر الدولي لحفظ السلام ..تحملنا الكثير من قطر .. ولا مهادنة في التوقف عن دعم الإرهاب.
* شاكر في فيينا.. لدعم التعاون مع الوكالة الدولية.
* مورجان الأمريكية تعرض شراكة التمويل مع قطاع الكهرباء.
* شاكر: توطين التكنولوجيا الحديثة.. وبناء شبكة قوية.
* فريق جراحة قلب أطفال إيطالي في مستشفي الشرطة 16 سبتمبر.
* بعد إعلان الجمعية العمومية رفع الحراسة..
*1.2 مليون معلم يستعدون لانتخاب ممثليهم العام المقبل.
* شاهين: انتخابات الفرعيات في فبراير ومارس.. والنقابة العامة بابريل.
* ضم 3 مأموريات للشهر العقاري بالأقصر ودشنا ودير مواس.
* رضوان لغاز مصر وخليفة للمصرية الألمانية للمضخات.
* استعداداً لديربي “ولاد العم” الدراويش يلتقي بلدية الإسماعيلية ودياً وديسابر يعالج الأخطاء.
* المقاصة يستغل تأجيل مباراة الأهلي في خوض ودية.
* هويدي: درجة الحرارة المرتفعة.. وراء التعادل مع الأسيوطي.
عبدالفتاح السيسي
السيسي
أخبار مصر
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