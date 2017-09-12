السيسي: البحث العلمي ركيزة أساسية للتقدم.. عناوين اليوم

عناوين الصحف

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تقدم بوابة المال أهم عناوين الأخبار الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، 12 سبتمبر.



أخبار مصر



*الرئيس في كلمه للقمة الأولي لمنظمة التعاون الإسلامي:البحث العلمي والتكنولوجيا ركيزة أساسية للتقدم.



* رئيس النيجر يلتقى الأمام الأكبر فى ألمانيا.



* صبحى يبحث تعزيز التعاون العسكرى والحرب على الإرهاب مع كبار المسئولين بكوريا الجنوبية.



* القمة الإسلامية الأولى للعلوم والتكنولوجيا تختتم أعمالها فى كازاخستان.



* «الاستعلامات »: تقرير”هيومن ريتس وتش” منحاز ويتعمد التشويه والإساءة للحكم فى مصر.



* محافظ القاهرة:«شارع مصر» ينتقل إلى أحياء العاصمة.



* مصر تستضيف مؤتمر الرابطة الدولية للتدريب على حفظ السلام.



*إدخال خدمة تأسيس الشركات «إلكترونيا» بفروع هيئة الاستثمار.



* الأهلى يستعد للترجى بحثا عن الهدف الثالث.



* غضب شديد من حكم مباراة الجيش.. والبدرى: أخطاؤه غير مقبولة.





الأهرام





* السيسى يوجه بتنفيذ مشروعات المدن الجديدة وفقا لأحدث المعايير العالمية.



* حجازى يناقش تطورات الأوضاع بالشرق الأوسط مع قائد القيادة المركزية الأمريكية.



* غضب فى البرلمان من تقرير «هيومن رايتس واتش».



* تعزيز التعاون مع قبرص واليونان فى استصلاح الأراضى والاستزارع السمكى.



* عماد : تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد العام المقبل.



* البابا: بناء المدارس لا يقل أهمية عن بناء الكنائس.



* لجنة إدارة أموال «الكيانات الإرهابية» تبدأ أعمالها قريبا.



* المنوفية تستقبل 5 آلاف طالب فى أسبوع الجامعات برعاية الرئيس.



* دعم أصحاب البطاقات التموينية بسوهاج وصل 100%.



* إحالة طبيب و6 ممرضين بمستشفى قـفط للنيابة الإدارية.



* انخفض التضخم.. والأسعار فى زيادة مستمرة.



* تحويل مبيعات «أرامكو السعودية» لأوروبا عبر منطقة سيدى كرير.



* الشرقاوى يبحث مع سفير الهند التعاون المشترك.



* بروتوكول لتيسير إجراءات قيد الأوراق المالية للشركات.



* 7 % زيادة فى الصادرات المصرية إلى الإمارات.



* لجنة الحكام تنفى إيقاف حكم مباراة الأهلى.



*العجان والشبلى ينضمان لتدريبات الزمالك استعدادا للداخلية.





الجمهورية





* الرئيس يستعرض مشروعات الإسكان الاجتماعي والمياه والصرف في اجتماع مع اسماعيل ومدبولي .



* “النجم الساطع” ترجمه عميقه للتعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة.



* رئيس العربية للتصنيع وسفيرة سلوفينيا يبحثان التعاون المشترك.



* شكري علي هامش المؤتمر الدولي لحفظ السلام ..تحملنا الكثير من قطر .. ولا مهادنة في التوقف عن دعم الإرهاب.



* شاكر في فيينا.. لدعم التعاون مع الوكالة الدولية.



* مورجان الأمريكية تعرض شراكة التمويل مع قطاع الكهرباء.



* شاكر: توطين التكنولوجيا الحديثة.. وبناء شبكة قوية.



* فريق جراحة قلب أطفال إيطالي في مستشفي الشرطة 16 سبتمبر.



* بعد إعلان الجمعية العمومية رفع الحراسة..



*1.2 مليون معلم يستعدون لانتخاب ممثليهم العام المقبل.



* شاهين: انتخابات الفرعيات في فبراير ومارس.. والنقابة العامة بابريل.



* ضم 3 مأموريات للشهر العقاري بالأقصر ودشنا ودير مواس.



* رضوان لغاز مصر وخليفة للمصرية الألمانية للمضخات.



* استعداداً لديربي “ولاد العم” الدراويش يلتقي بلدية الإسماعيلية ودياً وديسابر يعالج الأخطاء.



* المقاصة يستغل تأجيل مباراة الأهلي في خوض ودية.



* هويدي: درجة الحرارة المرتفعة.. وراء التعادل مع الأسيوطي.