الحديد يصل لمستوى تاريخي.. وبشاي يسجل 12150 جنيهًا للطن

أعلنت مجموعة حديد بشاى عن زيادة أسعارها بداية من غد بنحو 175 جنيهًا للطن ليصل إلى 11800 جنيه للطن تسليم المصنع.





قال خالد الدجوى، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد، للمال، إن الشركة أخطرت وكلاءها عن زيادة أسعارها بداية من 12 سبتمبر الحالي إلى 11800 جنيه للطن، بدلًا من 11625 جنيهًا خلال 22 أغسطس الماضى.



