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اقتصاد وأسواق
الحديد يصل لمستوى تاريخي.. وبشاي يسجل 12150 جنيهًا للطن
الإثنين 11 سبتمبر 2017 10:40 م
الحديد
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الحديد
عمر سالم
أعلنت مجموعة حديد بشاى عن زيادة أسعارها بداية من غد بنحو 175 جنيهًا للطن ليصل إلى 11800 جنيه للطن تسليم المصنع.
قال خالد الدجوى، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد، للمال، إن الشركة أخطرت وكلاءها عن زيادة أسعارها بداية من 12 سبتمبر الحالي إلى 11800 جنيه للطن، بدلًا من 11625 جنيهًا خلال 22 أغسطس الماضى.
وأضاف الدجوي أن طن الحديد سيصل للمستهلك لنحو 12150 جنيهًا للطن، وهو سعر تاريخي، كما أن زيادة الأسعار تأتي على خلفية زيادة أسعار البيليت.
الحديد
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