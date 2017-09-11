سياحة البرلمان: على المجتمع الدولي ردع الدول الداعمة للإرهاب

البرلمان 2015

ياسمين فواز



أدان النائب أحمد إدريس، وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان، الحادث الإرهابي الغادر الذي وقع اليوم الإثنين في شمال سيناء، وراح ضحيته 18 من خيرة أبناء مصر، مشددّا على أن مثل هذه العمليات الإرهابية لن تزيد المصرييين إلا إصرارًا وعزيمةً على محاربة الإرهاب وإقتلاعه من جذوره ، ومواصلة الطريق نحو التقدم والاستقرار.



وأضاف إدريس- في بيان له- أن هذا الحادث، ردًا على الضربات الأمنية الموجعّة التي استهدفت معاقل الإرهاب خلال الأيام الأخيرة ، لافتًا إلى أن الشعب المصري يعي تماماً ما يُحاك ضد بلده ويقف لكل قوة خلف الرئيس السيسي في سبيل الحفاظ على أمن مصر والمصريين ومواجهة المخططات التي تُحاك ضد بلدهم.



ودعا "إدريس" المجتمع الدولي إلى الوقوف مع مصر في حربها ضد الإرهاب،وإتخاذ إجراءات رادعة ضد الدول التي تقدم الدعم لعناصره.



وتقدم "إدريس" بخالص العزاء إلى أسر الشهداء ،داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يحظ بلدنا مصر وسائر الدول العربية من كل شر.