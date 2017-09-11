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بنـــوك
المركزي : الصادرات السلعية تسجل 21.7 مليار دولار
الإثنين 11 سبتمبر 2017 09:23 م
البنك المركزي المصري
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البنك المركزي المصري
هبة محمد
قال البنك المركزي على موقعه الإلكتروني إن العجز في الميزان التجاري تراجع خلال العام المالي 2016 -2017 بنحو 8.4%، ليقتصر على 35.4 مليار دولار، مقابل 38.7 مليار دولار، نتيجة ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بنحو 3 مليارات دولار، وتراجع المدفوعات عن الواردات السلعية 265.6 مليون دولار.
وارتفعت حصيلة الصادرات السلعية بنحو 15.9% لتصل لنحو 21.7 مليار دولار، مقابل نحو 18.7 مليار دولار في الفترة المقابلة، وجاء ذلك نتيجة زيادة كل من حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 16.2% لتسجل نحو 15.1 مليار دولار، مقابل نحو 13 مليار دولار كنتيجة لتحسن درجة التنافسية للصادرات المصرية عقب قرار تحرير سعر الصرف، وحصيلة الصادرات البترولية بمعدل 15.4% لتسجل 6.5 مليار دولار بدلاً من 5.7 مليار دولار.
كما تراجعت المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 0.5% لتسجل نحو 57.1 مليار دولار مقابل نحو 57.4 مليار دولار، حيث تراجعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 4.5% لتسجل نحو 45.9 مليار دولار مقابل نحو 48.1 مليار دولار، بينما ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية البترولية بنحو 1.9 مليار دولار.
وتظهر بيانات الفترة من أبريل حتى يونيو 2017 تحسن عجز الميزان التجاري بمعدل 5.1% ليسجل نحو 8.4 مليار دولار، مقابل 8.8 مليار دولار نتيجة ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 7.4% وتراجع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 0.4%.
البنك المركزى
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