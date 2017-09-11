تعادل جديد ضمن الجولة الأولى من الدورى

حسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، اللقاء الأخير فى الجولة الأولى من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، الذى جمع إنبى بنظيره سموحة، على ملعب بتروسبورت، فى اللقاء الذى أداره تحكيميًّا الحكَم محمد عادل.



