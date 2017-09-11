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رياضة
تعادل جديد ضمن الجولة الأولى من الدورى
الإثنين 11 سبتمبر 2017 09:08 م
تعادل جديد ضمن الجولة الأولى من الدورى
أخر الأخبار
تعادل جديد ضمن الجولة الأولى من الدورى
على المصرى
حسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، اللقاء الأخير فى الجولة الأولى من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، الذى جمع إنبى بنظيره سموحة، على ملعب بتروسبورت، فى اللقاء الذى أداره تحكيميًّا الحكَم محمد عادل.
افتتح التسجيل الإثيوبى أوميد أوكرى لسموحة فى الدقيقة 33، لينتهى الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف نظيف، فيما سجل حمدى فتحى هدف التعادل لأصحاب الأرض فى الدقيقة 51 من عُمر اللقاء، ليحصل كل فريق على نقطة من مواجهة اليوم.
رياضة
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