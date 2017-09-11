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بنـــوك
المركزى : عجز ميزان المعاملات الجارية هبط 21.5%
الإثنين 11 سبتمبر 2017 09:01 م
البنك المركزى
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البنك المركزى
خالد بدر الدين
أعلن البنك المركزي، اليوم الاثنين، أن العجز في ميزان المعاملات الجارية لمصر للسنة المالية 2016- 2017 المنتهية في الثلاثين من يونيو الماضي، هبط بنسبة 21.5% لينخفض إلى 15.57 مليار دولار، مقارنة بـ19.83 مليار دولار في السنة المالية السابقة.
ذكرت وكالة رويترز أن البنك المركزي أكد أن إجمالي ميزان المعاملات سجل فائضًا بلغ 13.71 مليار دولار، منها 12.2 مليار دولار تحققت في الفترة من نوفمبر 2016 حتى يونيو الماضى، بعد إصدار قرار تعويم الجنيه المصري منذ أكثر من 10 شهور.
البنك المركزى
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