أعلن البنك المركزي، اليوم الاثنين، أن العجز في ميزان المعاملات الجارية لمصر للسنة المالية 2016- 2017 المنتهية في الثلاثين من يونيو الماضي، هبط بنسبة 21.5% لينخفض إلى 15.57 مليار دولار، مقارنة بـ19.83 مليار دولار في السنة المالية السابقة.



