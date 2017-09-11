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سيــارات
نيسان وهيونداي وتويوتا.. ثلاثي صدارة الملاكى
الإثنين 11 سبتمبر 2017 08:47 م
السيارة نيسان نيو صنى
أخر الأخبار
السيارة نيسان نيو صنى
أحمد شوقي:
تصدر الصانع الياباني نيسان، قائمة السيارات الملاكي الأكثر مبيعًا في مصر خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، بحصة سوقية 24%، مقابل 14,2% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتراجعت مبيعات السيارات الملاكي بنسبة 41% خلال 7 أشهر، لتسجل 49.6 ألف وحدة، مقابل 84.4 ألف خلال الفترة ذاتها من 2016، وذلك وفق أحدث التقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".
وحلت هيونداي بالمركز الثاني بحصة سوقية 18.2% مقابل 28,8%، تبعتها تويوتا بنسبة 8,7% مقابل 4.9%، ثم شيفروليه بنسبة 8,6%، مقابل 10.3%، ثم كيا بواقع 6.5%، مقابل 7.5%.
وحلت ميتسوبيشي في المركز السادس بواقع 6,4%، مقارنة بـ 5,5% وتبعتها رينو بحصة سوقية 5,5%، مقابل 2,3%، ثم أوبل بواقع 5.2%، مقابل 5.7%، وشيري بنسبة 5.1%، مقابل 4,3%.
ورفعت فورد حصتها السوقية من 0,7% إلى 2.7% محتلة المركز العاشر، فيما ارتفعت حصة جيلي من 2,6% إلى 2.7%، لتقع بالمركز الحادي عشر تبعتها جيب بنسبة 1.5%، مقابل 2,5%، ومازدا بنسبة 1%، مقابل 1.1%.
واستحوذت العلامات التجارية الأخرى مجتمعة على حصة سوقية وصلت إلى 3,7% خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، مقابل 9.7% خلال الفترة نفسها من 2016.
38% حصة نيسان من الملاكي المحلي
وبالنسبة لقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعا بقطاع الملاكي المجمع محليا جاءت نيسان في الصدارة بواقع 38% من المبعيات الإجمالية خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري مقابل 30.7% من مبيعات الفترة ذاتها من 2016.
وسجلت السيارات الملاكي المجمعة محليا تراجعا في المبيعات بواقع 34.6% لتصل 22.9 ألف وحدة مقابل 35.1 ألف خلال الفترة ذاتها من 2016.
وحلت هيونداي في المركز الثاني بحصة سوقية 25.1% مقابل 30.9% وتبعتها شيفروليه بنسبة 16.5% مقابل 15.3% وشيري بنسبة 11.1% مقابل 10.3% خلال فترة المقارنة من 2016.
وجاءت جيلي في المركز الخامس بنسبة 5.8% مقابل 6.2% وتبعتها جيب بواقع 1.9% مقابل 3.2% وتويوتا بنسبة 1.6% مقابل 2.7% .
"تويوتا" تقتنص 14.9% من الملاكي المستورد
تصدرت العلامة التجارية اليابانية تويوتا قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعا للسيارات الملاكي المستوردة خلال الشهور السبعة الأولى من 2017 بحصة سوقية 14.9% مقابل 6,5% من مبيعات الفترة المقابلة من العام الماضي.
وهبطت مبيعات السيارات الملاكي المستوردة بنسبة 45.9% مسجلة 26.7 ألف سيارة مقابل 49.4 ألف.
وحلت هيونداي في المركز الثاني بنسبة 12.2% مقابل 27.3%؛ وتبعتها كيا بواقع 12.1% مقابل 12.9% ثم نيسان بنسبة 12% مقابل 2.4% وميتسوبيشي بواقع 11.9% مقابل 9.4% ورينو بنسبة 10.2% مقابل 4%.
وحلت أوبل في المركز السابع بنسبة 9.7% مقابل 9.8% ثم فورد بحصة سوقية 5.1% مقابل 1.1% وفيات بنسبة 2.1% مقابل 1.1% وشيفروليه بواقع 1.9% مقابل 6.8% ثم مازدا بنسبة 1.8% مقابل 1.5% وتبعتها سوبارو بواقع 1.7% مقابل 3.5%.
واستحوذت العلامات التجارية الأخرى مجتمعة على حصص سوقية بلغت نسبتها الإجمالية 4.2% مقابل 13.8%.
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