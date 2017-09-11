القمح والماشية أهم ما استقبلته الموانئ اليوم

شهدت، اليوم الاثنين، الموانئ نشاطًا في حركة السفن والشاحنات، حيث استقبلت مئات الآلاف من الأطنان، سواء من السلع الاستراتيجية أو البضائع، فضلًا عن وصول ومغادرة الآلاف من الراكبين والحجاج. فاستقبل ميناء الإسكندرية شحنة قمح تزن 113 ألف طن، فضلًا عن 3 آلاف رأس ماشية، في حين وصل وغادر 17 ألف راكب وحاج بموانئ البحر الأحمر.





في هذه الأثناء استقبل ميناء دمياط 10 سفن حاويات وبضائع عامة، فيما غادر الميناء 7 سفن حاويات وبضائع عامة.



وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ:

ميناء الإسكندرية

صرح رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، بأن الميناء يشهد نشاطًا في حركة السفن والبضائع والشاحنات.





وأوضح الغندور أن الميناء استقبل، اليوم الاثنين، السفينة "بي إم سبيردون" قادمة من البرازيل، وعلى متنها 3 آلاف رأس ماشية، كما استقبل شحنة قمح تزن 113 ألف طن قادمة من أوكرانيا وروسيا ورومانيا على متن السفن "هاسي امنيانا" و"كافكازي" و"كارباتي".





ولفت إلى أنه يجري تفريغ شحنة سيارات عددها 700 سيارة قادمة من السعودية على متن العبارة "ميلتون هيلز".





وأضاف الغندور أن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء بلغ 122 سفينة، وتراكي على الأرصفة 36 سفينة، وتواجد على المخطاف الداخلي 11 سفينة، والخارجي 34 سفينة، وسجل النظام الإلكتروني ورود 200 ألف طن بضائع عامة، ودخول وخروج 10 آلاف شاحنة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.





من جهته وجه اللواء بحري مدحت عطية، رئيس هيئة الميناء، بالتنسيق بين الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج الشاحنات والبضائع من وإلى الميناء بيسر وأمان.









ميناء سفاجا

على صعيد متصل قال ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء سفاجا يستعد، اليوم، لاستقبال السفينتين عمان وبوسيدون إكسبريس، وعلى متنهما 843 راكبًا من عمالة خدمة الحجاج، و73 شاحنة بضائع، و12 سيارة، بينما تغادر ثلاث سفن هى القاهرة وعمان وبوسيدون إكسبريس، وعلى متنها 2750 راكبًا و103 شاحنات و145 سيارة.





فيما شهد الميناء، أمس، استقبال ثلاث سفن هى القاهرة وعمان والنوى إكسبريس، وعلى متنها 2582 راكبًا من عمالة خدمة الحجاج، و57 شاحنة بضائع و9 شاحنات عفش ركاب و5 سيارات، فيما غادرت ثلاث سفن وهى القاهرة وعمان وبوسيدون إكسبريس وعلى متنها 1929 راكبًا و139 شاحنة و153 سيارة.









ميناء الغردقة

من جهة أخرى شهد ميناء الغردقة استقبال العبارة الرياض، وعلى متنها 690 راكبًا و5 سيارات، بينما شهد الميناء، أمس، استقبال ومغادرة العبارة الرياض وعلى متنها 2188 راكبًا و92 سيارة.









ميناء نويبع

وأضاف يوسف أن ميناء نويبع يستعد لاستقبال السفينتين برنسيسة وسينا، وعلى متنهما 1944 راكبًا، منهم 1770 حاجًّا و48 باص حج و4 برادات و8 تريللات و3 سيارات.





فيما شهد الميناء، أمس، استقبال السفينتين برنسيسة وسينا، وعلى متنهما 3537 راكبًا، منهم 3370 حاجًّا و75 باص حج، بينما غادرت السفينتان برنسيسة وسينا، وعلى متنهما 563 راكبًا و18 برادًا و4 تريللات و17 سيارة و3 باصات جيت.





تجدر الإشارة إلى أن إجمالى عدد الحجاج لميناء نويبع بلغ 7576 حاجًّا و180 باص حج منذ بدء رحلات العودة.









ميناء دمياط

في نفس السياق استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينة حاويات و6 سفن بضائع عامة.





وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، فضلًا عن 25 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.





ولفت المركز الإعلامي إلى أنه غادر الميناء في الحادية عشرة والنصف مساء أمس الأحد، القطار رقم 2470 محملًا بـ1300 طن قمح، في حين غادر 65 سيارة بحمولة 3188 طن قمح.





وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 177475 طنًّا، بينما بلغ رصيد القمح بمخازن القطاع الخاص 62321 طنًّا.



