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أسواق عربية
مكاسب 4 بورصات عربية وهبوط الدوحة للجلسة السادسة
الإثنين 11 سبتمبر 2017 08:24 م
البورصات العربية 55
أخر الأخبار
البورصات العربية 55
خالد بدر الدين:
صعدت مؤشرات 4 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الإثنين، بنسب متواضعة بقيادة مصر، والسعودية، وهبطت مؤشرات 4 بورصات أخرى، تصدرتها الدوحة التى هبط مؤشرها إلى أدنى مستوياته منذ 19 شهرا .
وذكرت وكالة رويترز، أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، كسب أكثر من 0.6 % ليسجل 13533 نقطة، في تداول نشط بعد أنباء بأن المعدل السنوي لأسعار المستهلكين في المدن، هبط إلى 31.9 % خلال الشهر الماضى، بالمقارنة مع 33 % فى شهر يوليو من هذا العام .
وزاد مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 0.5 %، ليصل إلى حوالى 7411 نقطة، مع ارتفاع حجم التداول، وكذلك مؤشر سوق مال دبي العام بحوالى 0.2 %، ليتقدم إلى 3654 نقطة، فى حين ارتفع مؤشر بورصة الكويت بنسبة طفيفة بلغت 0.01 %، ليستقر عند 6927 نقطة.
وهوى مؤشر بورصة قطر بأكثر من 1.6 %، ليسجل 8532 نقطة، إلى أدنى مستوى إغلاق منذ يناير 2016، في ظل موجة بيع للأسهم فاقت فيها الأسهم الخاسرة الأسهم الرابحة، بواقع 27 إلى 9، مع تراجع سعر سهم بنك قطر الوطني - أكبر مصرف في البلاد - 2 %، بينما هبط سهم قطر لنقل الغاز (ناقلات) 4.4 %، مما يشير إلى الأضرار التى لحقت بالسوق بسبب الأزمة الدبلوماسية بين قطر وجيرانها، والتي اندلعت منذ أوائل يونيو الماضى.
وتراجع مؤشر سوق مال أبوظبي العام بأكثر من 0.2 %، ليصل إلى 4438 نقطة، وكذلك مؤشر بورصة البحرين بحوالى 0.5 %، ليسجل 1311 نقطة، وهبط أيضا مؤشر بورصة مسقط بنسبة أقل بلغت حوالى0.4 %، ليستقر عند 5039 نقطة.
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