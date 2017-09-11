EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
تراجع الذهب وعيار ٢١ يسجل ٦٥٣ جنيها
الإثنين 11 سبتمبر 2017 08:17 م
الذهب
أخر الأخبار
الذهب
عمرسالم:
شهدت أسعار الذهب بنهاية التعاملات المسائية اليوم الإثنين، تراجعا بنحو ٦ جنيهات للجرام، على خلفية تراجع سعر الأوقية عالميا، وذلك بعد سلسلة من الارتفاعات خلال الأسبوعين الماضيين.
وقال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عيار 21 تراجع بنحو 6 جنيهات، ليسجل 653 جنيها للجرام، مقابل 659 جنيها أمس.
وأوضح أن سعر عيار 18 سجل نحو 559 جنيها، كما تراجع عيار 24 مسجلا 745 جنيها للجرام، مقابل 753 جنيها أمس، فيما انخفض الجنيه الذهب ليسجل نحو 5218 جنيها، بدلا من 5270 جنيها، وسجلت الأوقية 1333 دولارا، بدلا من1347 دولارا.
اقتصاد وأسواق
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا