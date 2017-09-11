وصول ٧٠٠ سيارة إلي ميناء الإسكندرية

ميناء الاسكندرية





معتز محمود:



صرح رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، بأن الميناء يشهد نشاط مكثفا في حركة السفن والبضائع والشاحنات، حيث يجرى اليوم تفريغ شحنة من ٧٠٠ سيارة، قادمة من السعودية علي متن العبارة "ميلتون هيلز".



وأضاف أن السفينة "بي إم سبيردون" وصلت للميناء قادمة من البرازيل، وعلي متنها ٣ آلاف رأس ماشية، بالإضافة إلى استقبال شحنة قمح تزن ١١٣ ألف طن قادمة من أوكرانيا وروسيا ورومانيا، علي متن السفينة "هاسي أمنيانا"، و"كافكازي"، و"كارباتي".



وأوضح الغندور أن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء بلغ ١٢٢ سفينة، وتراكي علي الأرصفة ٣٦ سفينة، وتواجد علي المخطاف الداخلي ١١ سفينة، والخارجي ٣٤ سفينة، وسجل النظام الإلكتروني ورود ٢٠٠ ألف طن بضائع عامة، ودخول وخروج ١٠ آلاف شاحنة من وإلي الميناء، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.



من جانبه وجه اللواء بحري، مدحت عطية، رئيس هيئة الميناء بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج الشاحنات والبضائع من وإلي الميناء، بيسر وأمان.

