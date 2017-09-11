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سيـــاســة
النواب يدين حادث العريش الإرهابى
الإثنين 11 سبتمبر 2017 07:54 م
مجلس النواب 1
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مجلس النواب 1
ياسمين فواز
نعى مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، إلى الأمة شهداء الواجب من رجال الشرطة والمسعفين الذين راحوا ضحية حادث إرهابى بالعريش، ووصف المجلس، في بيان أصدره منذ قليل، الحادث بالبربري الغاشم.
وأكد المجلس، في بيانه، أن شهداء الحادث رووا بدمائهم ثرى مصر الطاهر، ولم يبخلوا بأرواحهم فداءً للوطن، لنحيا نحن على ترابه ضد جماعات ظلامية تريد تدمير الوطن وتحويله إلى بحر من الدماء وإعادته إلى الجاهلية الأولى.
وشدد مجلس النواب على أن أبناء مصر الأوفياء من رجال الشرطة والجيش لن تثنيهم مثل هذه الأفعال الإرهابية الخسيسة عن تطهير أرض مصر من هؤلاء المفسدين فى الأرض، واجتثاثهم من جذورهم، وأن الله لا يصلح عمل المفسدين، داعيًا الله أن يسكن شهداء الواجب فسيح جناته، وأنزلهم منازل الصديقين والأبرار، وعجّل بشفاء المصابين.
مجلس النواب
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