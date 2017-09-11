النواب يدين حادث العريش الإرهابى

نعى مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، إلى الأمة شهداء الواجب من رجال الشرطة والمسعفين الذين راحوا ضحية حادث إرهابى بالعريش، ووصف المجلس، في بيان أصدره منذ قليل، الحادث بالبربري الغاشم.





وأكد المجلس، في بيانه، أن شهداء الحادث رووا بدمائهم ثرى مصر الطاهر، ولم يبخلوا بأرواحهم فداءً للوطن، لنحيا نحن على ترابه ضد جماعات ظلامية تريد تدمير الوطن وتحويله إلى بحر من الدماء وإعادته إلى الجاهلية الأولى.



