حقوق إنسان البرلمان تدعم التحرك للرد على تقرير هيومان وتش

أصدرت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، بيانًا حول التقرير الصادر عن منظمة هيومن رايتس وتش، والذي احتوى على ادعاءات وأكاذيب بشأن وجود حالات تعذيب ممنهجة من جانب السلطات المصرية.





وأكدت اللجنة، عقب اجتماعها الذى عقدته اليوم الاثنين، بحضور كل من الوزير محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، والدكتورة ليلى بهاء الدين مساعد وزير الخارجية لقطاع حقوق الإنسان، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، أن مثل هذا التقرير بما يحتويه من مغالطات وتشويه صورة مكررة من تقارير تلك المنظمة التى دأبت على تناول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر بصورة غير حقيقية تعبر عن توجهات ونوايا وأسباب خلفيتها سياسية أكثر من حرصها على مفهوم حقوق الإنسان بمعناه الحقيقي، مضيفة أن التقرير يحمل تدخلًا صريحًا فى شأن السلطات المصرية كافة، سواء التنفيذية أو التشريعية أو القضائية، كما يحمل تحريضًا واضحًا للمجتمع الدولى لاتخاذ إجراءات عقابية تجاه الدولة المصرية فى المحافل الدولية.





وترى اللجنة أن لهجة التقرير تؤكد بما لا شك فيه ما ترمي إليه بعض القوى التى تقف خلف المنظمة والتى وقفت وساندت جماعة الإخوان المسلمين على الاستيلاء على حكم مصر وما زالت تسعى للوقوف خلفهم بعد أن لفظتهم جموع الشعب المصرى وأزاحتهم عن قمة السلطة، وهو الأمر الذى دعا من يقفون خلف تلك المنظمات لاستخدام مثل هذه التقارير من فترة لأخرى فى محاولات مستمرة لإعادتهم للحياة السياسية وتنفيذ مخططاتهم تجاه إضعاف الدولة المصرية.





وشددت اللجنة على أن التقرير المتناقض الذي يدين قوات الأمن يحمل فى طياته لوم لجماعة الإخوان فى تساهلهم مع قوات الأمن! كما أن التقرير الذى يدافع عن حقوق جماعات إرهابية تجاهل حقوق أفراد وضباط الشرطة والقوات المسلحة فى الحياة وفى العودة لأسرهم، ولم يذكر ما يواجهونه فى سبيل توفير الأمن والاستقرار لكل فئات الشعب المصرى.



