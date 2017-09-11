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سيـــاســة
مجلس الوزراء: حادث بئر العبد عمل إرهابى جبان
الإثنين 11 سبتمبر 2017 07:06 م
شريف إسماعيل 2
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شريف إسماعيل 2
خاص:
أدان مجلس الوزراء بأشد وأقسى العبارات، الحادث الإرهابي الغادر الذي وقع اليوم على طريق "القنطرة ـ العريش" بدائرة بئر العبد، وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من قوات الأمن، وبعض المدنيين الأبرياء.
وأكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء عزم الدولة على التصدي بكل قوة وحزم لتلك الأعمال الإجرامية الجبانة، التي تستهدف التأثير على أمن الوطن، والنيل من عزيمة المواطنين، وملاحقة العناصر الإرهابية الآثمة التي تقوم بتنفيذ تلك الجرائم.
وأضاف أن تكرار تلك الأعمال الإرهابية بات يستدعي صياغة موقف دولي موحد تجاه رعاة الإرهاب في العالم، مشدداً على أن هذه المحاولات العابثة من جانب قوى الظلام والتطرف لن تزيد مصر وشعبها الأبي، إلا إصراراً على هزيمة الإرهاب، واستعادة الأمن والاستقرار، معرباً عن خالص التعازي لأسر شهداء الإرهاب الغادر، ومتمنياً للمصابين الشفاء العاجل.
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