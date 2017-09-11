برلماني: الشمول المالي ضرورة لتعزيز النمو الاقتصادي

صرح الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بأن انعقاد المؤتمرات الاقتصادية والمشاركة بها، كمؤتمر الشمول المالي الذي يقام حاليًّا بشرم الشيخ بمشاركة 94 دولة و119 مؤسسة عالمية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمر ضروري للاقتصاد المصري يسهم في إطلاع المستثمرين على الفرص الاستثمارية المتاحة وجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية، ويلعب دورًا رئيسيًّا في تبادل الخبرات مع الدول المتقدمة.





وقال فؤاد إن هناك عددًا كبيرًا من المواطنين لا يمتلكون حسابات بنكية؛ لغياب التوعية المصرفية، وعدم وجود خدمات مالية تناسب احتياجاتهم، وهو ما يفسر وجود أكثر من 2 مليار مواطن عالميًّا لا يمتلكون حسابات مصرفية رغم التطور التكنولوجي، وهو ما يتم علاجه حاليًّا من خلال الشمول المالي.





وأوضح أن البنوك أصبحت تسعى لجذب شرائح جديدة من العملاء من خلال دراسة متطلبات هذه الفئات وتوفير الخدمات التي تناسبها، ومنها على سبيل المثال إتاحة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي ستسهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي من خلال ضم عدد كبير منهم إلى الاقتصاد الرسمي.





وأشار فؤاد إلى أن الشمول المالي يلعب دورًا محوريًّا على الجانب الاجتماعي من حيث الاهتمام بالفقراء ومحدودي الدخل، وأنه في حال تطبيق الشمول المالي وإنشاء حساب بنكي لكل مواطن ستصبح لدينا بيانات دقيقة عن دخول الأفراد يتم عن طريقها تحديد مستحقي الدعم وتوجيه أموال برامج الحماية الاجتماعية كتكافل وكرامة إلى مستحقيها.





وأضاف أن تطبيق الشمول المالي سيقلل الضغط على مرافق الدولة ويقلل العبء عن المواطنين كأصحاب المعاشات ويمنع تكدس المواطنين نهاية كل شهر أمام مكاتب البريد لصرف معاشاتهم، حيث إن 25% من أصحاب المعاشات لا يمتلكون حسابات بنكية، وهو ما يسبب ازدحامًا شديدًا وصعوبة في صرف أموالهم، خاصة في أوقات المواسم والأعياد.



