EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
برلماني: الشمول المالي ضرورة لتعزيز النمو الاقتصادي
الإثنين 11 سبتمبر 2017 06:36 م
النائب محمد فؤاد عضو حزب الوفد دائرة العمرانية
أخر الأخبار
النائب محمد فؤاد عضو حزب الوفد دائرة العمرانية
ياسمين فواز
صرح الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بأن انعقاد المؤتمرات الاقتصادية والمشاركة بها، كمؤتمر الشمول المالي الذي يقام حاليًّا بشرم الشيخ بمشاركة 94 دولة و119 مؤسسة عالمية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمر ضروري للاقتصاد المصري يسهم في إطلاع المستثمرين على الفرص الاستثمارية المتاحة وجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية، ويلعب دورًا رئيسيًّا في تبادل الخبرات مع الدول المتقدمة.
وقال فؤاد إن هناك عددًا كبيرًا من المواطنين لا يمتلكون حسابات بنكية؛ لغياب التوعية المصرفية، وعدم وجود خدمات مالية تناسب احتياجاتهم، وهو ما يفسر وجود أكثر من 2 مليار مواطن عالميًّا لا يمتلكون حسابات مصرفية رغم التطور التكنولوجي، وهو ما يتم علاجه حاليًّا من خلال الشمول المالي.
وأوضح أن البنوك أصبحت تسعى لجذب شرائح جديدة من العملاء من خلال دراسة متطلبات هذه الفئات وتوفير الخدمات التي تناسبها، ومنها على سبيل المثال إتاحة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي ستسهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي من خلال ضم عدد كبير منهم إلى الاقتصاد الرسمي.
وأشار فؤاد إلى أن الشمول المالي يلعب دورًا محوريًّا على الجانب الاجتماعي من حيث الاهتمام بالفقراء ومحدودي الدخل، وأنه في حال تطبيق الشمول المالي وإنشاء حساب بنكي لكل مواطن ستصبح لدينا بيانات دقيقة عن دخول الأفراد يتم عن طريقها تحديد مستحقي الدعم وتوجيه أموال برامج الحماية الاجتماعية كتكافل وكرامة إلى مستحقيها.
وأضاف أن تطبيق الشمول المالي سيقلل الضغط على مرافق الدولة ويقلل العبء عن المواطنين كأصحاب المعاشات ويمنع تكدس المواطنين نهاية كل شهر أمام مكاتب البريد لصرف معاشاتهم، حيث إن 25% من أصحاب المعاشات لا يمتلكون حسابات بنكية، وهو ما يسبب ازدحامًا شديدًا وصعوبة في صرف أموالهم، خاصة في أوقات المواسم والأعياد.
وأكد أن الشمول المالي أصبح ضرورة مُلحّة ولم يعد رفاهية، وينبغي الترويج بسرعة كبيرة والتوعية بأهميته لتحقيق النمو الاقتصادي وتعظيم الاستفادة منه في كل مناحي الحياة من خلال التوسع في شبكة فروع مقدمي الخدمات المالية وإنشاء فروع ومكاتب صغيرة لتمويل المشروعات، وزيادة عدد الصرافات الآلية، وتطوير نظم الدفع كالدفع عبر الجوال وتعميمها على جميع مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة، إلى جانب التركيز على الحماية المالية للمستهلك وتطوير خدمات مالية تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع، وكذلك التثقيف المالي.
مجلس النواب
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا