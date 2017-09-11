رئيس البورصة يطرح حزمة تدابير لإنعاش السوق

أكد محمد فريد الذي تولّى رئاسة البورصة في أغسطس الماضى، أن هناك حزمة جديدة من الإجراءات والآليات لإنعاش السوق وزيادة أحجام التداول خلال ستة أشهر، وتتضمن تفعيل العقود المستقبلية وعقود الخيارات على المدى القصير، بجانب القيام بجولات ترويجية خارجية لجذب استثمارات جديدة وعقد مؤتمر للطروحات الأولية، بجانب قيد شركات كبيرة في البورصة.





وأضاف فريد، في مقابلة مع وكالة رويترز، أن الحزمة الجديدة تشمل تفعيل آلية بيع الأوراق المالية المقترضة قبل نهاية العام وليس البيع على المكشوف غير المغطى، بجانب السعي لتداول وثائق صناديق الاستثمار المغلقة وتعديل قواعد صناديق المؤشرات وتقليص زمن الإيقاف المؤقت للأسهم 50%.





وقال لـ"رويترز" في المقابلة التي جرت بمكتبه على مشارف القاهرة “نعمل على المدى القصير (خلال ستة أشهر) على تعميق السوق وزيادة معدلات التداول بشكل مكثف من خلال استحداث آليات جديدة للتداول وتبسيط إجراءات التداول الحالية، كما أن البورصة تستهدف تفعيل آلية بيع الأوراق المالية المقترضة قبل نهاية 2017".





وأضاف فريد الذي لم تفارقه الابتسامة وحماس الشباب خلال لقائه "رويترز"، أن إدارة البورصة ستعمل على المدى القصير على ”تداول وثائق صناديق الاستثمار المغلقة وتعديل الإجراءات المنظمة لصناديق المؤشرات المتداولة، ونتحدث مع ثماني شركات للقيد والطرح في بورصة مصر، من بينها أربع شركات كبرى في السوق الرئيسية وأربع شركات في بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعمل هذه الشركات في قطاعات الأدوية والعقارات والسياحة، بجانب قطاعات أخرى، وسنعقد أيضًا مؤتمرًا للطروحات الأولية في الربع الأول من 2018“.





وأعلن فريد الذي تولَّى مسئولية وضع خطة تفصيلية لإنشاء سوق للمشتقات المالية عندما كان نائبًا لرئيس البورصة خلال عامي 2010 و2011، أن إدارته ستعمل على تفعيل العقود المستقبلية وعقود الخيارات خلال عام، على أن تقوم بإنشاء بورصة للسلع خلال عامين إلى أربعة أعوام، كما عرض ملامح استراتيجية البورصة لجذب شركات جديدة لدخول السوق.





وتستهدف شركات مثل رؤية العقارية القابضة والشركة الهندسية للصناعات البترولية (إنبي)، قيد أسهمها في البورصة قبل نهاية هذا العام. ومن أكبر الشركات التي تم طرحها خلال السنوات القليلة الماضية إعمار مصر وإيديتا الغذائية ودومتي وأوراسكوم كونستراكشون وإم.إم جروب وراية لخدمات مراكز الاتصالات.



