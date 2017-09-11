الأهلي يحتج على حكم الطلائع ويهدد الجبلاية

النادي الأهلي

على المصرى



أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر، خطابا رسميا إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم، اليوم الاثنين، يطلب فيه حسن اختيار الحكام المكلفين بإدارة مبارياته مسابقة الدوري الممتاز؛ وذلك بعد الأخطاء الكبيرة التي شهدتها مباراة فريق الكرة الأول بالقلعة الحمراء، مساء أمس الأحد، أمام طلائع الجيش بالجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.



وأكد الأهلي في خطابه، أن أخطاء الحكم لا يمكن قبولها أو تجاهلها، وكانت نتيجتها نهاية المباراة بالتعادل رغم استحقاق الأهلي الفوز بها، وأوضح أنه لا يود ـ بحكم مكانته وريادته ـ إثارة أزمات قد تنتهي بكوارث ومشكلات ستصعب مواجهتها لاحقا.



واختتم النادى خطابه إلى اتحاد الكرة، قائلا: "لكن لن يمنع ذلك الأهلي من الاحتجاج والمحافظة على حقوقه وعدالة المسابقة بكل مبارياتها"، ولم يشر الأهلي في بيانه ـ من قريب أو بعيد ـ بطلب حكام معينين لإدارة مبارياته، بل إن كل ما طلبه هو مراعاة معيار الكفاءة والقدرة الفنية العالية للحكم عند اختيار الحكام لإدارة مبارياته.