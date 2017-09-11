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اقتصاد وأسواق
روسيا تسمح باستخدام العملات الإلكترونية نهاية 2017
الإثنين 11 سبتمبر 2017 05:28 م
أنتون سيلوانوف
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أنتون سيلوانوف
إعداد– عبدالغفور أحمد محسن
قال أنتون سيلوانوف، وزير المالية الروسي، إن بلاده ستنظم استخدام العملات الإلكترونية المشفرة بنهاية العام الجاري.
وبحسب موقع "كوين ديسك"، عرض سيلوانوف خلال منتدى موسكو الاقتصادي، يوم الجمعة الماضي، خطط حكومته للإشراف على سوق العملات الإلكترونية في روسيا.
وقال سيلوانوف معلقا على تصريحات سابقة أدلى بها أعضاء في الحكومة الروسية: إن حظر العملات المشفرة "لا معنى له"، وأوضح أن وزراته ستتعامل على الأرجح مع الأموال الرقمية على غرار تعاملها مع الأوراق المالية.
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