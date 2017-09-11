روسيا تسمح باستخدام العملات الإلكترونية نهاية 2017

أنتون سيلوانوف

إعداد– عبدالغفور أحمد محسن



قال أنتون سيلوانوف، وزير المالية الروسي، إن بلاده ستنظم استخدام العملات الإلكترونية المشفرة بنهاية العام الجاري.



وبحسب موقع "كوين ديسك"، عرض سيلوانوف خلال منتدى موسكو الاقتصادي، يوم الجمعة الماضي، خطط حكومته للإشراف على سوق العملات الإلكترونية في روسيا.



وقال سيلوانوف معلقا على تصريحات سابقة أدلى بها أعضاء في الحكومة الروسية: إن حظر العملات المشفرة "لا معنى له"، وأوضح أن وزراته ستتعامل على الأرجح مع الأموال الرقمية على غرار تعاملها مع الأوراق المالية.